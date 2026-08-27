Finalizó el Seminario de Cocina para Emprendedores

En las dependencias municipales de la Peña del Tango Ronald Valentino se llevó a cabo el cierre de un curso de capacitación en cocina, desarrollado durante los últimos meses entre el Gobierno de San Carlos Centro y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (U.T.H.G.R.A) Seccional Santa Fe.
Locales27 de agosto de 2026

En las dependencias municipales de la Peña del Tango Ronald Valentino se llevó a cabo el cierre de un curso de capacitación en cocina, desarrollado durante los últimos meses entre el Gobierno de San Carlos Centro y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (U.T.H.G.R.A) Seccional Santa Fe.

La propuesta estuvo destinada principalmente a personas emprendedoras y a quienes buscaban iniciar un emprendimiento vinculado a la elaboración y comercialización de alimentos. Según se destacó durante el cierre, la capacitación permitió acompañar tanto a personas que ya se encontraban trabajando como a otras que pudieron comenzar una actividad a partir de los conocimientos adquiridos durante el curso.

La formación estuvo dividida en dos etapas. En la primera se abordó la elaboración de distintos alimentos y preparaciones, incluyendo panes, milanesas, pastas y otras propuestas que pueden producirse para su comercialización desde un emprendimiento gastronómico o incluso desde el propio hogar.

En tanto, la segunda etapa estuvo enfocada en la elaboración de cocina apta para personas celíacas, una alternativa que, según señalaron desde la organización, todavía cuenta con poca oferta y promoción, pese a la importante cantidad de personas que necesitan consumir este tipo de alimentos.

De esta manera, la capacitación no solo brindó herramientas vinculadas a la cocina, sino que también buscó generar oportunidades laborales y fortalecer emprendimientos locales, incorporando además conocimientos sobre una demanda específica como es la elaboración de productos sin gluten.

Durante la jornada de cierre se destacó el compromiso de los participantes y la importancia de continuar impulsando este tipo de propuestas de capacitación, que permiten adquirir nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, abrir puertas para el desarrollo de emprendimientos y fuentes de trabajo.

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