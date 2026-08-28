Este mes llegamos a las 6.000 castraciones de perros y gatos

El Gobierno de San Carlos Centro continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2016 y que luego de su última edición correspondiente al mes de Agosto permitió alcanzar las 6.000.- CASTRACIONES REALIZADAS A PERROS Y GATOS.
Locales28 de agosto de 2026

El Gobierno de San Carlos Centro continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2016 y que luego de su última edición correspondiente al mes de Agosto permitió alcanzar las 6.000.- CASTRACIONES REALIZADAS A PERROS Y GATOS.

Dicho Programa, implementado a la par de las sucesivas Campañas Gratuitas de Vacunación Antirrábica llevadas a cabo en diferentes sectores de la ciudad, tiene como objetivo fomentar la esterilización como método más efectivo para el control de la superpoblación animal y promover la sanidad de las mascotas así como su tenencia responsable.

Estas acciones, sumadas a los permanentes aportes que el Municipio realiza mediante las agrupaciones proteccionistas para cubrir necesidades de alimentación, desparasitación y atención veterinaria, entre otras, así como las constantes campañas de difusión y concientización, impactan directamente en la salud y la seguridad de todos los sancarlinos, fomentando la convivencia pacífica y empática dentro de la comunidad y conservando la ciudad ordenada, inclusiva y amigable en la que vivimos.

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