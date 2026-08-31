La Comuna de San Carlos Norte agasajará a los jubilados de la localidad

La Comuna de San Carlos Norte invita a los jubilados de la localidad a participar del agasajo que se llevará a cabo el domingo 20 de Septiembre, a las 20:30 hs., en el SUM Comunal.
Locales31 de agosto de 2026

La Comuna de San Carlos Norte invita a los jubilados de la localidad a participar del agasajo que se llevará a cabo el domingo 20 de Septiembre, a las 20:30 hs., en el SUM Comunal.

Para participar, deberán realizar su inscripción previamente en la sede de la Comuna. Se solicita concurrir con vajilla.

“Será una oportunidad para compartir un grato encuentro y reconocer a quienes forman parte de la historia y la comunidad de nuestra localidad”. 

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