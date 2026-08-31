La Comuna de San Carlos Norte agasajará a los jubilados de la localidad

Poda y mantenimiento de arbolado públicoLocales31 de agosto de 2026
Coincidiendo exactamente con el período anual que determina la Ley Provincial Nº 13.836, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó las tareas regulares de poda de formación de copa, despeje de frentes y luminarias y levantes para facilitar el tránsito peatonal y la circulación y estacionamiento de vehículos. En dicho marco, trabajaron varias cuadrillas municipales de poda y recolección de ramas, alcanzando la cobertura total de poda de la ciudad como cada año al finalizar el mes en curso.