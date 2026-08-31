Poda y mantenimiento de arbolado público

Coincidiendo exactamente con el período anual que determina la Ley Provincial Nº 13.836, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó las tareas regulares de poda de formación de copa, despeje de frentes y luminarias y levantes para facilitar el tránsito peatonal y la circulación y estacionamiento de vehículos.
Locales31 de agosto de 2026

Coincidiendo exactamente con el período anual que determina la Ley Provincial Nº 13.836, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó las tareas regulares de poda de formación de copa, despeje de frentes y luminarias y levantes para facilitar el tránsito peatonal y la circulación y estacionamiento de vehículos. En dicho marco, trabajaron varias cuadrillas municipales de poda y recolección de ramas, alcanzando la cobertura total de poda de la ciudad como cada año al finalizar el mes en curso.

Vale recordar que todas las ramas que se extraen son trasladadas al Vivero Municipal para Forestación Ecológica, donde funciona una Máquina Chipeadora que reduce las mismas, lo que permite generar un círculo virtuoso de aprovechamiento de los recursos ambientales, ya que evita la acumulación o quema de residuos vegetales, transformándolos además, mediante el proceso de compostado, en humus vegetal que se reutiliza en el propio Vivero y en otros espacios verdes de la ciudad como enmienda o fertilizante orgánico.

Es importante destacar que la mencionada Ley del Árbol establece que el arbolado público no debe intervenirse en forma particular. Por consultas, comunicarse con la Sede de la Administración en horario de atención al público.

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