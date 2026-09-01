Las Iglesias Sancarlinas organizan un viaje a Córdoba para vivir la visita del Papa León XIV

Las parroquias San Carlos Borromeo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Lourdes y San José Obrero organizan un viaje especial a Córdoba con motivo de la visita del Papa León XIV, prevista para el 10 de noviembre.

La comunidad católica de San Carlos tendrá la posibilidad de participar de un momento histórico con motivo de la visita del Papa León XIV a la ciudad de Córdoba. Para ello, las parroquias San Carlos Borromeo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Lourdes y San José Obrero organizan un viaje para el próximo 10 de noviembre.

La propuesta contempla el traslado en charter Bus Mix, coordinador permanente, servicio a bordo estándar y asistencia al viajero. La tarifa establecida es de $130.000 por persona, para cualquier destino, mientras que quienes deseen acceder a una butaca ejecutiva deberán abonar un adicional de $30.000.

Desde la organización informaron que los pasajes pueden adquirirse en la Secretaría Parroquial, de martes a viernes, en el horario de 9:00 a 12:00.

Para reservar el lugar se solicita una seña de $50.000, mientras que el saldo deberá abonarse a 30 días.

Las personas interesadas en obtener mayor información o realizar su reserva pueden comunicarse al 3404 458953.

La iniciativa busca brindar a los fieles de la comunidad la oportunidad de ser parte de una jornada que se presenta como un acontecimiento de especial significado para la Iglesia Católica y que permitirá acompañar de cerca la visita del Sumo Pontífice.