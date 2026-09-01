Las Iglesias Sancarlinas organizan un viaje a Córdoba para vivir la visita del Papa León XIV

Las parroquias San Carlos Borromeo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Lourdes y San José Obrero organizan un viaje especial a Córdoba con motivo de la visita del Papa León XIV, prevista para el 10 de noviembre.
Locales01 de septiembre de 2026

Las parroquias San Carlos Borromeo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Lourdes y San José Obrero organizan un viaje especial a Córdoba con motivo de la visita del Papa León XIV, prevista para el 10 de noviembre.

La comunidad católica de San Carlos tendrá la posibilidad de participar de un momento histórico con motivo de la visita del Papa León XIV a la ciudad de Córdoba. Para ello, las parroquias San Carlos Borromeo, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Lourdes y San José Obrero organizan un viaje para el próximo 10 de noviembre.

La propuesta contempla el traslado en charter Bus Mix, coordinador permanente, servicio a bordo estándar y asistencia al viajero. La tarifa establecida es de $130.000 por persona, para cualquier destino, mientras que quienes deseen acceder a una butaca ejecutiva deberán abonar un adicional de $30.000.

Desde la organización informaron que los pasajes pueden adquirirse en la Secretaría Parroquial, de martes a viernes, en el horario de 9:00 a 12:00.

Para reservar el lugar se solicita una seña de $50.000, mientras que el saldo deberá abonarse a 30 días.
Las personas interesadas en obtener mayor información o realizar su reserva pueden comunicarse al 3404 458953.

La iniciativa busca brindar a los fieles de la comunidad la oportunidad de ser parte de una jornada que se presenta como un acontecimiento de especial significado para la Iglesia Católica y que permitirá acompañar de cerca la visita del Sumo Pontífice.

ScreenHunter_154
Te puede interesar
ScreenHunter_155

La Fundación Virgen de Luján realiza la campaña gratuita de prevención del cáncer de mama para mujeres sin Obra Social y/o Prepaga

Locales01 de septiembre de 2026
El Consejo de Administración de la Fundación Santafesina Virgen de Luján, dando cumplimiento a los fines del Estatuto de la O.N.G., en lo que a prevención del cáncer se refiere, comunica que durante el mes de Setiembre y Octubre del corriente año llevará a cabo una campaña de prevención del cáncer de mama, gratuita para mujeres, sin Obra Social y/o Prepaga, a partir de los 40 años de edad.
ScreenHunter_153

Se habilitó un nuevo sector pavimentado

Locales01 de septiembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
ScreenHunter_148

Poda y mantenimiento de arbolado público

Locales31 de agosto de 2026
Coincidiendo exactamente con el período anual que determina la Ley Provincial Nº 13.836, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó las tareas regulares de poda de formación de copa, despeje de frentes y luminarias y levantes para facilitar el tránsito peatonal y la circulación y estacionamiento de vehículos. En dicho marco, trabajaron varias cuadrillas municipales de poda y recolección de ramas, alcanzando la cobertura total de poda de la ciudad como cada año al finalizar el mes en curso.
ScreenHunter_059

4 de septiembre: Día del Inmigrante

Locales31 de agosto de 2026
EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del Acto Oficial por el DÍA DEL INMIGRANTE, en homenaje a las raíces, el trabajo y las tradiciones de quienes forjaron nuestra identidad, a realizarse el VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE a las 19:30 hs. en la Plazoleta “Los Colonizadores” (San Martín y E. López).
ScreenHunter_144

Este mes llegamos a las 6.000 castraciones de perros y gatos

Locales28 de agosto de 2026
El Gobierno de San Carlos Centro continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2016 y que luego de su última edición correspondiente al mes de Agosto permitió alcanzar las 6.000.- CASTRACIONES REALIZADAS A PERROS Y GATOS.
Lo más visto
ScreenHunter_059

4 de septiembre: Día del Inmigrante

Locales31 de agosto de 2026
EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del Acto Oficial por el DÍA DEL INMIGRANTE, en homenaje a las raíces, el trabajo y las tradiciones de quienes forjaron nuestra identidad, a realizarse el VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE a las 19:30 hs. en la Plazoleta “Los Colonizadores” (San Martín y E. López).
ScreenHunter_144

Este mes llegamos a las 6.000 castraciones de perros y gatos

Locales28 de agosto de 2026
El Gobierno de San Carlos Centro continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2016 y que luego de su última edición correspondiente al mes de Agosto permitió alcanzar las 6.000.- CASTRACIONES REALIZADAS A PERROS Y GATOS.
ScreenHunter_148

Poda y mantenimiento de arbolado público

Locales31 de agosto de 2026
Coincidiendo exactamente con el período anual que determina la Ley Provincial Nº 13.836, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó las tareas regulares de poda de formación de copa, despeje de frentes y luminarias y levantes para facilitar el tránsito peatonal y la circulación y estacionamiento de vehículos. En dicho marco, trabajaron varias cuadrillas municipales de poda y recolección de ramas, alcanzando la cobertura total de poda de la ciudad como cada año al finalizar el mes en curso.
ScreenHunter_153

Se habilitó un nuevo sector pavimentado

Locales01 de septiembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.