Jiu Jitsu Grappling: una nueva propuesta deportiva en el Club Central San Carlos

El Club Central San Carlos suma una nueva propuesta deportiva destinada a personas de todas las edades: Jiu Jitsu Grappling, una disciplina que combina fuerza, técnica, concentración y disciplina.
Polideportivo31 de agosto de 2026

El Club Central San Carlos suma una nueva propuesta deportiva destinada a personas de todas las edades: Jiu Jitsu Grappling, una disciplina que combina fuerza, técnica, concentración y disciplina.

Las clases se desarrollarán los lunes y miércoles, de 19:30 a 21:30 horas, ofreciendo un espacio para quienes deseen iniciarse o profundizar sus conocimientos en esta disciplina.

Desde la institución destacan que se trata de una actividad ideal para todas las edades, con beneficios vinculados al desarrollo de la lucha con control, la técnica y la eficiencia, además del fortalecimiento de la condición física y la disciplina.

La propuesta se incorpora a la agenda de actividades del club, en el marco de su año especial por los 100 años de vida institucional.
Las personas interesadas en obtener mayor información pueden comunicarse al 3404 65-3738.

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