CUDAIO llega a San Carlos Centro: Una jornada para informarnos y sumar donantes
Desde el Concejo Municipal de San Carlos Centro invitamos a toda la comunidad a participar de una jornada especial junto a CUDAIO, en el marco del Día Mundial del Donante de Médula Ósea.
Jueves 10 de septiembre
Centro Unión Empleados de Comercio (CUEC) – Sarmiento 950
9:30 hs. Charla sobre donación y trasplante de órganos, tejidos, médula ósea y sangre.
10:15 hs. Actividades recreativas y juegos participativos.
Además, habrá un stand de CUDAIO donde quienes cumplan los requisitos podrán inscribirse al Registro de Donantes mediante hisopado bucal.
Esta propuesta busca informar, concientizar y promover la donación, entendiendo que una decisión solidaria puede convertirse en una nueva oportunidad de vida para otra persona.
La actividad es organizada por CUDAIO y el Concejo Municipal de San Carlos Centro, con la participación del SAMCo local.
¡Los esperamos en Sarmiento 950 para compartir, aprender y ayudar a multiplicar donantes!