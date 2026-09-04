Pirola propone garantizar recursos no reintegrables para los municipios ante la emergencia hídrica

El senador Rubén Pirola presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, al reglamentar la Ley Provincial N.º 14.477 de Emergencia Hídrica, establezca garantías concretas sobre los recursos que recibirán los municipios santafesinos.
Política04 de septiembre de 2026

El senador Rubén Pirola presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, al reglamentar la Ley Provincial N.º 14.477 de Emergencia Hídrica, establezca garantías concretas sobre los recursos que recibirán los municipios santafesinos.

La iniciativa propone que todos los aportes, subsidios y asistencias destinados a atender necesidades locales y garantizar servicios básicos tengan carácter no reintegrable. Además, solicita que del Fondo de Emergencia Hídrica se transfiera efectivamente a los municipios un piso equivalente al 13,43%, porcentaje establecido para ellos por la Ley Provincial de Coparticipación N.º 7.457.

“Los municipios constituyen el primer nivel de respuesta frente a una emergencia. Allí llegan las primeras necesidades de los vecinos, las instituciones y los sectores productivos, y necesitamos que cuenten con recursos disponibles para actuar”, explicó Pirola.

La Ley N.º 14.477 declaró la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de prórroga por seis meses. La norma fue promulgada el 20 de agosto y contempla la creación de un Fondo de Emergencia Hídrica destinado a financiar las medidas necesarias para afrontar sus consecuencias.

Ante el anuncio de una posible integración del Fondo por $10.000 millones, la aplicación del porcentaje planteado garantizaría aproximadamente $1.300 millones como piso de recursos para los municipios de la provincia.

“Establecer este criterio en la reglamentación permite dar previsibilidad a los gobiernos locales y garantizar que una parte concreta de los recursos llegue efectivamente a quienes tienen que brindar las primeras respuestas”, señaló el senador.

Pirola mantiene desde el inicio de su tarea legislativa una política de acceso público a las iniciativas que presenta. En ese marco, el proyecto completo se encuentra disponible para su consulta y descarga en rubenpirola.com, fortaleciendo una práctica permanente de transparencia legislativa.

ScreenHunter_166
Te puede interesar
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política02 de septiembre de 2026
El día 3 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
ScreenHunter_137

Se reunirá el “Concejo Joven”

Política26 de agosto de 2026
El día 27 de agosto a las 11:30 hs. se reunirá el “Concejo Joven” edición 2026 en el Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos, a fin de desarrollar el siguiente Orden del día:
ScreenHunter_109

La Legislatura santafesina reconoció a Unicef Argentina

Política20 de agosto de 2026
La Cámara de Diputados distinguió al organismo por sus 40 años de trabajo en el país. Clara García, Gisel Mahmud y la representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, pusieron el foco en los desafíos actuales de las infancias y en la necesidad de fortalecer la protección de sus derechos. El senador Paco Garibaldi hizo entrega de una distinción del Senado Provincial.  El reconocimiento coincidió con la firma de un convenio entre UNICEF y el gobernador Maximiliano Pullaro para profundizar una agenda conjunta de trabajo en la provincia.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política19 de agosto de 2026
El día 20 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
ScreenHunter_100

Pirola impulsa dos nuevos natatorios en Esperanza

Política18 de agosto de 2026
El senador provincial Rubén Pirola firmó convenios con las autoridades de los clubes Unión y Defensores para construir dos piletas a través del programa Deporte y Recreación. La iniciativa permitirá ampliar las propuestas deportivas, educativas y recreativas durante el verano.
Lo más visto
ScreenHunter_059

Hoy 4 de septiembre: Día del Inmigrante

Locales04 de septiembre de 2026
EL GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar del Acto Oficial por el DÍA DEL INMIGRANTE, en homenaje a las raíces, el trabajo y las tradiciones de quienes forjaron nuestra identidad, a realizarse HOY VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE a las 19:30 hs. en la Plazoleta “Los Colonizadores” (San Martín y E. López).
ScreenHunter_139

Viernes 11 de septiembre: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

Locales03 de septiembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “EL CRUCE DE LA PAMPA”, de Rafael Bruza, protagonizada por René Villagra y Laureano Heredia, y dirigida por Julieta Kilgelmann, con entrada totalmente libre y gratuita, el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE a las 21 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
ScreenHunter_156

Inscripciones para una nueva plantación de árboles por cada nacimiento

Locales02 de septiembre de 2026
“Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace más de 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo, el árbol, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.