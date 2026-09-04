Pirola propone garantizar recursos no reintegrables para los municipios ante la emergencia hídrica

El senador Rubén Pirola presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, al reglamentar la Ley Provincial N.º 14.477 de Emergencia Hídrica, establezca garantías concretas sobre los recursos que recibirán los municipios santafesinos.

La iniciativa propone que todos los aportes, subsidios y asistencias destinados a atender necesidades locales y garantizar servicios básicos tengan carácter no reintegrable. Además, solicita que del Fondo de Emergencia Hídrica se transfiera efectivamente a los municipios un piso equivalente al 13,43%, porcentaje establecido para ellos por la Ley Provincial de Coparticipación N.º 7.457.

“Los municipios constituyen el primer nivel de respuesta frente a una emergencia. Allí llegan las primeras necesidades de los vecinos, las instituciones y los sectores productivos, y necesitamos que cuenten con recursos disponibles para actuar”, explicó Pirola.

La Ley N.º 14.477 declaró la emergencia hídrica en todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de prórroga por seis meses. La norma fue promulgada el 20 de agosto y contempla la creación de un Fondo de Emergencia Hídrica destinado a financiar las medidas necesarias para afrontar sus consecuencias.

Ante el anuncio de una posible integración del Fondo por $10.000 millones, la aplicación del porcentaje planteado garantizaría aproximadamente $1.300 millones como piso de recursos para los municipios de la provincia.

“Establecer este criterio en la reglamentación permite dar previsibilidad a los gobiernos locales y garantizar que una parte concreta de los recursos llegue efectivamente a quienes tienen que brindar las primeras respuestas”, señaló el senador.

Pirola mantiene desde el inicio de su tarea legislativa una política de acceso público a las iniciativas que presenta. En ese marco, el proyecto completo se encuentra disponible para su consulta y descarga en rubenpirola.com, fortaleciendo una práctica permanente de transparencia legislativa.