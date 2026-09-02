Sesiona el Concejo Municipal

El día 3 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –



2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-



3- Proyecto de ORDENANZA Dispone la incorporación de una instancia de capacitación Teórica – Práctica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y respuesta inicial ante emergencias, a las personas que tramitan por primera vez la licencia de Conducir. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-



4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se Declara de Interés Municipal la “VI Jornada de Alfabetización Académica” a realizarse los días 17 y 18 de Septiembre de 2026, organizada por el Instituto Superior de Profesorado N° 60 “ 27 de Septiembre”. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo y Judith Perren Partido “Alternativa Sancarlina”.-



5- DESPACHO N° 020/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA solicita la adhesión de la Municipalidad de San Carlos Centro a los principios, objetivos y finalidades establecidos por la Ley Provincial N°14.471 denominada “Ley Ema”.-



6- DESPACHO N°021/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de RESOLUCIÓN donde se expresa el acompañamiento y beneplácito del Concejo Municipal al Proyecto de Ley de Autoría del Senador Rubén Pirola que propicia la creación de la Línea Provincial de Prevención del Suicidio mediante número telefónico abreviado 135.-