Sesiona el Concejo Municipal

El día 3 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
Política02 de septiembre de 2026

El día 3 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
 
2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-
 
3- Proyecto de ORDENANZA  Dispone la incorporación  de una instancia de capacitación  Teórica – Práctica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y respuesta inicial ante emergencias, a las personas que tramitan por primera vez la licencia de Conducir. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-
 
4- Proyecto de DECLARACIÓN:  Por el cual se Declara  de Interés  Municipal la “VI Jornada de Alfabetización Académica” a realizarse  los días 17 y 18  de Septiembre de 2026, organizada por el Instituto Superior de Profesorado N° 60 “ 27 de Septiembre”. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo y Judith Perren  Partido “Alternativa Sancarlina”.-
 
5- DESPACHO N° 020/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA solicita la adhesión de la Municipalidad de San Carlos Centro a los principios, objetivos y finalidades establecidos por la Ley Provincial N°14.471 denominada “Ley Ema”.-
 
6- DESPACHO N°021/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de RESOLUCIÓN  donde se expresa el acompañamiento y beneplácito del Concejo Municipal al Proyecto  de Ley de Autoría  del Senador Rubén Pirola que propicia la creación  de la Línea Provincial de Prevención  del Suicidio mediante número telefónico  abreviado 135.-

concejo 2026
Te puede interesar
ScreenHunter_137

Se reunirá el “Concejo Joven”

Política26 de agosto de 2026
El día 27 de agosto a las 11:30 hs. se reunirá el “Concejo Joven” edición 2026 en el Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos, a fin de desarrollar el siguiente Orden del día:
ScreenHunter_109

La Legislatura santafesina reconoció a Unicef Argentina

Política20 de agosto de 2026
La Cámara de Diputados distinguió al organismo por sus 40 años de trabajo en el país. Clara García, Gisel Mahmud y la representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, pusieron el foco en los desafíos actuales de las infancias y en la necesidad de fortalecer la protección de sus derechos. El senador Paco Garibaldi hizo entrega de una distinción del Senado Provincial.  El reconocimiento coincidió con la firma de un convenio entre UNICEF y el gobernador Maximiliano Pullaro para profundizar una agenda conjunta de trabajo en la provincia.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política19 de agosto de 2026
El día 20 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
ScreenHunter_100

Pirola impulsa dos nuevos natatorios en Esperanza

Política18 de agosto de 2026
El senador provincial Rubén Pirola firmó convenios con las autoridades de los clubes Unión y Defensores para construir dos piletas a través del programa Deporte y Recreación. La iniciativa permitirá ampliar las propuestas deportivas, educativas y recreativas durante el verano.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política12 de agosto de 2026
El día 13 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
ScreenHunter_052

Firma de convenio Munigestión 2026

Política11 de agosto de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO renovó su compromiso para la continuidad del Programa de Capacitación MUNIGESTIÓN, mediante un acto que se concretó recientemente en la Universidad Nacional del Litoral, con la firma del respectivo Convenio por parte de su Rectora, Laura Tarabella, el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el Intendente Juan José Placenzotti.
Lo más visto
ScreenHunter_148

Poda y mantenimiento de arbolado público

Locales31 de agosto de 2026
Coincidiendo exactamente con el período anual que determina la Ley Provincial Nº 13.836, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realizó las tareas regulares de poda de formación de copa, despeje de frentes y luminarias y levantes para facilitar el tránsito peatonal y la circulación y estacionamiento de vehículos. En dicho marco, trabajaron varias cuadrillas municipales de poda y recolección de ramas, alcanzando la cobertura total de poda de la ciudad como cada año al finalizar el mes en curso.
ScreenHunter_153

Se habilitó un nuevo sector pavimentado

Locales01 de septiembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
ScreenHunter_155

La Fundación Virgen de Luján realiza la campaña gratuita de prevención del cáncer de mama para mujeres sin Obra Social y/o Prepaga

Locales01 de septiembre de 2026
El Consejo de Administración de la Fundación Santafesina Virgen de Luján, dando cumplimiento a los fines del Estatuto de la O.N.G., en lo que a prevención del cáncer se refiere, comunica que durante el mes de Setiembre y Octubre del corriente año llevará a cabo una campaña de prevención del cáncer de mama, gratuita para mujeres, sin Obra Social y/o Prepaga, a partir de los 40 años de edad.