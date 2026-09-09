La Expo Rural San Carlos prepara una nueva edición con propuestas para toda la familia
La Sociedad Rural de San Carlos se prepara para una nueva edición de la Expo Rural San Carlos 2026, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre, con una variada propuesta destinada a toda la comunidad.
Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una amplia muestra de ganadería, conocer diferentes propuestas y emprendimientos en los stands comerciales, recorrer la exposición de maquinarias y equipamiento y participar de distintas actividades pensadas para toda la familia.
La programación también contempla grandes sorteos, propuestas recreativas y espectáculos musicales, con la presentación de bandas locales que aportarán música y entretenimiento al evento.
La organización invita a toda la comunidad a participar de esta tradicional celebración, que año tras año reúne a numerosas familias y visitantes de la región.
Uno de los principales atractivos será la posibilidad de recorrer el predio, disfrutar de la muestra y compartir una jornada al aire libre en un espacio que combina producción, campo, comercio y entretenimiento.
La entrada será libre y gratuita durante las jornadas de la exposición.
La cita será el 2, 3 y 4 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de San Carlos. Una nueva edición de la Expo Rural que promete propuestas para todas las edades y que invita a la comunidad a ser parte de una de las grandes actividades del calendario local.