Paulatina instalación de nueva cartelería Pare

  El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO trabaja de manera continua con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.
Locales09 de septiembre de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO trabaja de manera continua con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

En dicho marco se comenzó con la paulatina instalación de nueva cartelería de PARE. Los mismos serán colocados en la totalidad de las calles pavimentadas que tienen sentido de circulación de Oeste a Este y de Este a Oeste.

  En cartel de PARE, según lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, obliga al conductor a detener la marcha del vehículo antes de avanzar, obligando a ceder el paso a peatones y a cualquier vehículo que circule por la vía transversal, anulando la prioridad general de paso, incluso si se venía circulando por la derecha.

  Cabe destacar, que el Artículo 64 de la Ley establece las presunciones de culpa en caso de siniestros viales a cualquier conductor que protagonice un choque tras haber ignorado o no haber frenado ante un cartel de PARE, considerándolo automáticamente responsable civil y penal del hecho.
 

 En la actual etapa, se finalizó con la instalación de la nueva cartelería de PARE en las calles Presidente Illia, Suipacha, E. Wüthrich y Presidente Perón.
 

El tránsito es responsabilidad de todos, hacerlo en forma segura, respetando las normas y garantizando los derechos de todo transeúnte, contribuye a la ciudad ordenada, inclusiva y amigable en la que vivimos. 

 En San Carlos Centro se HACE.

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