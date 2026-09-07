Otazo participará del Congreso Federal de Juventudes en La Plata

El concejal Gabriel Otazo participará los próximos 14 y 15 de septiembre de la tercera edición del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que tendrá lugar en la ciudad de La Plata y reunirá a jóvenes, referentes, organizaciones, instituciones y representantes de distintos gobiernos del país.
Política07 de septiembre de 2026

El concejal Gabriel Otazo participará los próximos 14 y 15 de septiembre de la tercera edición del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que tendrá lugar en la ciudad de La Plata y reunirá a jóvenes, referentes, organizaciones, instituciones y representantes de distintos gobiernos del país.

La participación de Otazo se dará a partir de una invitación recibida en el marco de la organización del encuentro, impulsado por la Municipalidad de La Plata en articulación con el Gobierno de Córdoba, llevando la representación de San Carlos Centro a un espacio federal de intercambio y construcción de políticas públicas destinadas a las nuevas generaciones.

Uno de los principales ejes de esta edición será la salud mental de las juventudes, temática sobre la cual Otazo viene trabajando desde el Concejo Municipal a través de diferentes iniciativas, particularmente mediante acciones de prevención, concientización y espacios de encuentro con jóvenes y estudiantes de las instituciones educativas de nuestra ciudad.

En ese marco, el concejal participará de la Cumbre Federal de Legisladores Jóvenes, donde compartirá experiencias y perspectivas sobre el abordaje de la salud mental desde los gobiernos locales y el rol que pueden asumir los concejos municipales en la construcción de políticas de prevención y acompañamiento.

“Es una enorme alegría que San Carlos Centro pueda estar presente en un encuentro federal de estas características. Vamos con la responsabilidad de compartir lo que venimos haciendo, pero fundamentalmente de escuchar y aprender de experiencias de todo el país para seguir generando herramientas para nuestros jóvenes desde nuestra ciudad”, expresó Otazo.

El Congreso tendrá como ejes centrales la salud mental, las nuevas tecnologías, el acceso al trabajo y los proyectos de vida, además de abordar temáticas vinculadas al ambiente, la igualdad, las diversidades, la democracia, la innovación social y la participación juvenil.

La actividad se desarrollará en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, en un año especialmente significativo al cumplirse 50 años de la Noche de los Lápices, colocando a la memoria, la democracia y la participación de las juventudes como pilares del encuentro.

La participación representa también una oportunidad para llevar la voz y las experiencias de San Carlos Centro a un ámbito federal, generar vínculos con legisladores y gobiernos locales de distintos puntos del país y recoger nuevas herramientas que puedan traducirse en iniciativas concretas para nuestra comunidad.

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