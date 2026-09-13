Central se quedó con el clásico ante Argentino

Las chicas de Central San Carlos se quedaron con una nueva edición del clásico sancarlino, al imponerse por 2 a 1 ante Argentino de San Carlos.
Polideportivo13 de septiembre de 2026

Las chicas de Central San Carlos se quedaron con una nueva edición del clásico sancarlino, al imponerse por 2 a 1 ante Argentino de San Carlos.

El encuentro tuvo a las centralistas como protagonistas y terminó con una importante victoria que les permitió celebrar ante su clásico rival. Los goles de Central fueron convertidos por Acosta y Grill, quienes aportaron los tantos para sellar el triunfo por 2 a 1.

De esta manera, Central sumó una valiosa victoria en el certamen y volvió a quedarse con el clásico, en un partido que tuvo todos los condimentos propios de este tipo de encuentros.

Ahora, las dirigidas por el conjunto rojiblanco ya tienen la mirada puesta en la próxima fecha, en la que recibirán a Libertad de San Jerónimo, buscando continuar por la senda del triunfo.

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