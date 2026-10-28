CTERA convoca a jornada nacional de duelo, paro nacional y movilizaciones en todo el país para exigir justicia por Nancy Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresa su profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre.
Nacionales28 de octubre de 2026

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresa su profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre.

Desde CTERA abrazamos y acompañamos a su familia, a la comunidad educativa y a nuestro sindicato de base SUTECO, que viene reclamando el esclarecimiento de los hechos.

Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de CTERA convoca para el jueves 29 de octubre a una JORNADA NACIONAL DE DUELO, con PARO NACIONAL, MOVILIZACIONES Y ACCIONES EN TODO EL PAÍS, para exigir JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY.

Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia.

Asimismo, reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente.

Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener la educación pública en todo el territorio nacional.

Convocamos a nuestras organizaciones de base, a las comunidades educativas y a las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos a acompañar esta jornada nacional de lucha, en la que se realizarán movilizaciones, radios abiertas, conferencias de prensa, actos y diversas acciones públicas en todo el país.

Asimismo, se mantienen todas las actividades previamente programadas por las entidades de base de CTERA —asambleas, congresos, elecciones y otras instancias de organización sindical—, que se desarrollarán en el marco del reclamo de justicia por nuestra compañera Nancy Estela Godoy.

¡JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY!

¡NI UNA DOCENTE MENOS!

JUNTA EJECUTIVA DE CTERA

Buenos Aires, 28 de octubre de 2026.

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