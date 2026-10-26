El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina

El papa León XIV confirmó este lunes su viaje a la Argentina. Lo hizo a través de su cuenta de X.

En el mensaje habla de su alegría por la visita a un continente en el cual vivió y deseó que espera que "sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría".

De esta forma, quedan atrás los rumores sobre su viaje que estaban condicionados a su recuperación luego de la operación a la que se sometió el pasado 13 de octubre.

Cabe recordar, que durante unos chequeos, le fue detectado un nódulo maligno, por lo que debieron practicarle una cirugía torácica de 90 minutos para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Fuente: LT10