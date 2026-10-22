MusiActiva: la iniciativa de Rubén Pirola que fortalece los vínculos y el protagonismo de los adultos mayores en Las Colonias

Durante octubre, en el Mes del Adulto Mayor, el programa impulsado por el senador provincial recorre distintas localidades del departamento con una propuesta que reúne música, participación y experiencias compartidas. La iniciativa se desarrolla junto a gobiernos locales e instituciones de cada comunidad.

Una comunidad también expresa su fortaleza en las oportunidades que ofrece a sus vecinos para encontrarse, participar y sentirse parte.

Sobre esa convicción se desarrolla MusiActiva, el programa impulsado por el senador Rubén Pirola que, durante octubre, promueve espacios de encuentro y socialización para las personas mayores de Las Colonias.

La iniciativa propone utilizar la música como un lenguaje común, capaz de despertar recuerdos, estimular la participación y generar experiencias que enriquecen la vida cotidiana. Cada encuentro pone en valor algo esencial para el bienestar de las personas mayores: la posibilidad de disfrutar, relacionarse y seguir ocupando un lugar activo en sus comunidades.

En el marco de los festejos por el Día del Adulto Mayor, la programación de octubre comprende actividades en San Jerónimo Norte, junto a la Municipalidad; en San Carlos Centro, con Alma Viva, Nuestra Señora de los Milagros, Hogar Noninos y Hogar Lazos de Amor; en Estación Matilde, con Unión Bochas Club; y en Santa María Norte, en el patio de la parroquia.

El programa responde a una mirada que Pirola viene promoviendo en Las

Colonias: el crecimiento de una comunidad está profundamente relacionado con su capacidad para fortalecer las relaciones humanas y generar oportunidades de participación para todas las generaciones.

Con ese propósito, MusiActiva fue concebido como una propuesta a disposición de clubes, bibliotecas, centros de jubilados y otras instituciones de las 37 localidades del departamento. Su modalidad colaborativa permite que cada organización incorpore la experiencia a sus actividades, con el acompañamiento de gobiernos locales y el impulso del senador provincial.

La propuesta adquiere especial significado durante octubre, cuando el reconocimiento a los adultos mayores invita a valorar su lugar en la sociedad. Su participación en la vida de las instituciones, las relaciones que construyeron a lo largo de los años y los conocimientos que transmiten constituyen una parte fundamental de la identidad de cada localidad.

En cada encuentro, la música ofrece una oportunidad para recuperar historias, disfrutar del presente y crear nuevos recuerdos. Allí reside uno de los mayores valores de MusiActiva: hacer que el reconocimiento a los adultos mayores se exprese en experiencias concretas de participación, alegría y pertenencia.