Programa de la Fiesta Patronal: “Con San Carlos Borromeo vayan y anuncien”

La Parroquia San Carlos Borromeo invita a toda la comunidad a participar con alegría y esperanza de la Novena y de las Fiestas Patronales en honor al Santo Patrono, San Carlos Borromeo.

- Lunes 26 de octubre: Primer día de la novena

20:00 hs. Santa Misa pidiendo por enfermos y afligidos. Templo parroquial San Carlos Borromeo.

1° Aniversario consagración altar y bendición del templo parroquial – 2025 - 2026.

- Martes 27 de octubre: Segundo día de la novena

10:00 hs. Celebración en Hogar Los Noninos – 9 de julio 514.

20:00 hs. Santa Misa en los Bomberos.

- Miércoles 28 de octubre: Tercer día de la novena

10:00 hs. Celebración en Hogar La Familia – Rivadavia 1471.

16:00 hs. Celebración en Centro de Día Alma Viva – Juan de Garay 563.

20:00 hs. Santa Misa en la sede del Club Central. Invitación especial a las industrias.

- Jueves 29 de octubre: Cuarto día de la novena

20:00 hs. Santa Misa en el Decano del Club Argentino.

- Viernes 30 de octubre: Quinto día de la novena

10:00 hs. Celebración en Hogar Ntra. Sra. de los Milagros – San Luis 715.

20:00 hs. Santa Misa en el Club Güemes.

- Sábado 31 de octubre: Sexto día de la novena

20:00 hs. Santa Misa en templo parroquial San Carlos Borromeo. Envío misionero.

- Domingo 1 de noviembre: Séptimo día de la novena

09:00 hs. Santa Misa en capilla Ntra. Sra. de Lourdes – San Carlos Sud.

10:30 hs. Santa Misa en capilla San José Obrero – San Carlos Centro.

16:00 hs. Bicicleteada de los Santos. Invitación a todos los niños desde capilla San José Obrero hasta Sociedad Rural.

17:00 hs. Santa Misa en la Sociedad Rural.

(NO habrá misa a las 20:00 hs. en templo parroquial San Carlos Borromeo).

- Lunes 2 de noviembre: Octavo día de la novena

15:00 hs. Santa Misa en cementerio San Carlos Sud.

16:30 hs. Santa Misa en cementerio San Carlos Norte.

18:00 hs. Santa Misa en cementerio San Carlos Centro.

- Martes 3 de noviembre: Noveno día de la novena

10:00 hs. Celebración en Hogar Lazos de Amor – San Martín 1449.

20:00 hs. Santa Misa en Hospital Pedro Suchón, sumándonos a los festejos de los 130 años.

- Miércoles 4: SOLEMNE FIESTA PATRONAL “SAN CARLOS BORROMEO”

00:00 hs. Vigilia en el atrio del templo parroquial San Carlos Borromeo. Oración y festejos.

08:00 hs. a 12:00 hs. Adoración Eucarística en templo parroquial.

10:00 hs. Celebración en Hogar La Familia – Scalabrini Ortiz y Córdoba.

16:00 hs. Procesión alrededor de la plaza. Santa Misa frente al templo. Festejos populares. Mateada. Venta de tortas.

- Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: San Carlos Canta con Dulzura. Plaza San Martín.