Ganadores Promoción Día de la Madre de Mutual Central

Avanza la instalación de la nueva cartelería PareLocales23 de octubre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO trabaja de manera continua con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.
Pagá con QR y ganate el valor de lo que compraste Promoción Día de la Madre 2026.
Compartimos a continuación los ganadores del Sorteo Día de la Madre, entre quienes realizaron sus compras abonando con QR desde la App de Mutual Central.
Primer premio:
ARACELI GONZALEZ
Comercio: ÓPTICA GAIDO
Segundo premio:
JULIANA BOSCHETTO
Comercio: INDRA'S
Tercer premio:
LORENA ROUGIER
Comercio: VETERINARIA EL REFUGIO
Todos ya tienen acreditados sus Centralitos disponibles, según las condiciones de la promoción.
Para la próxima, ya sabés. Bajate la APP Mutual Central y empezá a gozar todos los beneficios.