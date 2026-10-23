Ganadores Promoción Día de la Madre de Mutual Central

Pagá con QR y ganate el valor de lo que compraste Promoción Día de la Madre 2026.

Compartimos a continuación los ganadores del Sorteo Día de la Madre, entre quienes realizaron sus compras abonando con QR desde la App de Mutual Central.

Primer premio:

ARACELI GONZALEZ

Comercio: ÓPTICA GAIDO

Segundo premio:

JULIANA BOSCHETTO

Comercio: INDRA'S

Tercer premio:

LORENA ROUGIER

Comercio: VETERINARIA EL REFUGIO

Todos ya tienen acreditados sus Centralitos disponibles, según las condiciones de la promoción.

Para la próxima, ya sabés. Bajate la APP Mutual Central y empezá a gozar todos los beneficios.