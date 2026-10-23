Ganadores Promoción Día de la Madre de Mutual Central

Pagá con QR y ganate el valor de lo que compraste Promoción Día de la Madre 2026.
Locales23 de octubre de 2026

Pagá con QR y ganate el valor de lo que compraste Promoción Día de la Madre 2026.
Compartimos a continuación los ganadores del Sorteo Día de la Madre, entre quienes realizaron sus compras abonando con QR desde la App de Mutual Central.

Primer premio:
ARACELI GONZALEZ 
Comercio: ÓPTICA GAIDO

Segundo premio:
JULIANA BOSCHETTO
Comercio: INDRA'S  

Tercer premio: 
LORENA ROUGIER
Comercio: VETERINARIA EL REFUGIO

Todos ya tienen acreditados sus Centralitos disponibles, según las condiciones de la promoción. 

Para la próxima, ya sabés. Bajate la APP Mutual Central y empezá a gozar todos los beneficios.

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