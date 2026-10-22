Violento asalto en una vivienda de San Carlos Sud: cuatro delincuentes ataron, golpearon y amenazaron a un matrimonio

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves en una vivienda de San Carlos Sud. Cuatro hombres encapuchados ingresaron por una ventana del baño, redujeron a los propietarios y permanecieron aproximadamente media hora en el lugar. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, alhajas de oro y las llaves de la vivienda. Personal policial y de la Policía de Investigaciones de Esperanza trabajan para esclarecer el episodio.
Policiales22 de octubre de 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves en una vivienda de San Carlos Sud. Cuatro hombres encapuchados ingresaron por una ventana del baño, redujeron a los propietarios y permanecieron aproximadamente media hora en el lugar. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, alhajas de oro y las llaves de la vivienda. Personal policial y de la Policía de Investigaciones de Esperanza trabajan para esclarecer el episodio.

Un matrimonio de San Carlos Sud fue víctima de un violento asalto durante la madrugada, cuando cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda, los ataron, amordazaron y amenazaron mientras exigían la entrega de dinero, especialmente dólares, y otros elementos de valor.

El grave episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en una propiedad ubicada en San Carlos Sud.
Las víctimas atravesaron momentos de extrema tensión y temor durante aproximadamente media hora, tiempo en el que los asaltantes permanecieron dentro del domicilio.

Ingresaron por una ventana del baño

De acuerdo con el relato de los damnificados, los cuatro delincuentes lograron ingresar a la vivienda a través de una ventana del baño, luego de retirar la tela metálica de protección.

Los sujetos actuaron con sus rostros cubiertos y utilizando guantes, lo que dificultó que las víctimas pudieran reconocerlos.
Una vez en el interior de la propiedad, sorprendieron al matrimonio y rápidamente lo redujeron, atando y amordazando a ambos integrantes de la pareja para impedir que pudieran pedir ayuda.

Durante el violento procedimiento, el hombre también sufrió agresiones físicas por parte de los delincuentes.

Amenazas y exigencias de dólares

Según manifestó la víctima al relatar lo sucedido, los asaltantes comenzaron a exigir la entrega de dinero en efectivo, principalmente dólares, y otros objetos de valor que suponían que se encontraban dentro de la vivienda.

"Nosotros no tenemos nada", expresó el damnificado al recordar los momentos de angustia que atravesaron junto a su esposa.

Sin embargo, los delincuentes continuaron con las exigencias y las amenazas, intentando obtener información sobre la posible existencia de otros bienes.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando los asaltantes amenazaron con cortarles los dedos si no entregaban lo que reclamaban.

Las intimidaciones estuvieron acompañadas de agresiones y de una actitud violenta que generó profundo temor en las víctimas.

Revolvieron toda la vivienda y se llevaron dinero, oro y llaves

Durante aproximadamente treinta minutos, los cuatro hombres recorrieron diferentes sectores de la vivienda en busca de dinero y elementos de valor.

En ese lapso, revisaron muebles, pertenencias y distintos ambientes de la propiedad, dejando un importante desorden.

Los delincuentes finalmente lograron apoderarse de dinero en efectivo y diversas alhajas de oro pertenecientes al matrimonio.
Además, antes de abandonar el lugar, se llevaron las llaves de la vivienda, lo que incrementó la preocupación de los damnificados.

Tras concretar el robo, los cuatro sujetos escaparon, dejando a la pareja en una situación de angustia luego de las amenazas y agresiones sufridas.

Investigan el violento episodio

Después de lo ocurrido, las víctimas realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales.
En la investigación intervienen efectivos policiales y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Esperanza, quienes trabajan para reconstruir las circunstancias del hecho, reunir elementos de prueba e identificar a los cuatro responsables.

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