Necrológicas Romagnoli

En el marco del 168° Aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 18 de Octubre, la Plaza “27 de Septiembre” será escenario de una nueva edición del BECK Festival Gastronómico y Cervecero.
Con motivo de la celebración del Día de la Madre, Productos Weidmann lanzó una propuesta gastronómica especial para compartir en familia. La firma, ubicado en la calle Juan de Garay 632 de la localidad de San Carlos Sud, dedicada a la carnicería artesanal, ofrece paleta de cordero a un precio promocional de $35.000 por unidad, destacando la calidad y la tradición de sus productos.
El vóley del Club Central San Carlos se prepara para afrontar un importante desafío deportivo: participar en la Copa Argentina de Vóley, que se disputará en noviembre en Chapadmalal, con la presencia de las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 de la institución sancarlina.
Este jueves 15 de octubre, AMSAFE participó de la Marcha Federal Educativa, en el marco de una jornada nacional de lucha que convocó a miles de trabajadoras y trabajadores, estudiantes, docentes, organizaciones sindicales y sociales en defensa de la educación pública, la universidad, la ciencia y los derechos de nuestro pueblo.
El paso a una residencia para adultos mayores representa un cambio importante tanto para la persona como para su familia. Supone adaptar rutinas, conocer un nuevo entorno y encontrar una dinámica de convivencia que contemple las necesidades de cada residente.