Necrológicas Romagnoli

Con motivo de la celebración del Día de la Madre, Productos Weidmann lanzó una propuesta gastronómica especial para compartir en familia. La firma, ubicado en la calle Juan de Garay 632 de la localidad de San Carlos Sud, dedicada a la carnicería artesanal, ofrece paleta de cordero a un precio promocional de $35.000 por unidad, destacando la calidad y la tradición de sus productos.