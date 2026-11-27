El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones del Taller de Educación Manual N° 58 “Luis Borruat” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2026. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $7.500.000.-

Dichos fondos fueron destinados a la compra de gran cantidad de nuevas herramientas manuales, diferentes insumos para las actividades de carpintería, computadoras y accesorios informáticos, juegos didácticos, entre otras.

“Tenemos un cariño muy grande por este Taller y particularmente por este edificio, por las importantes obras de ampliación que inauguramos en 2019, todas realizadas con recursos propios del Municipio. Acompañando por supuesto desde aquel momento de manera constante todas y cada una de las necesidades de este espacio para que continúe brindando las comodidades que requiere la educación y capacitación en oficios, cada vez más creciente y necesaria. Renovamos aquí el compromiso de seguir apostando a la educación realizando estos aportes que significan un enorme esfuerzo económico, atento a la drástica y cada vez mayor reducción de los ingresos en concepto de fondos coparticipables que sufren todos los Municipios y Comunas de la Provincia, situación esta, que en nuestro caso se agrava aún más, por el irrisorio valor que se percibe por la Tasa General de Inmuebles Urbanos y por el Servicio de Cloacas (SIETE veces menos que nuestras Comunas vecinas y ONCE veces menos que Esperanza)”, expresó el Jefe de Gobierno. “Cabe recordar que hace meses ingresamos al Concejo Municipal un proyecto de ajuste progresivo y escalonado. Este tema, como tantos otros de interés para la comunidad toda, no recibe siquiera tratamiento alguno”, culminó diciendo.