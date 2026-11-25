La obra del Gobierno de Santa Fe, entre Gessler y la Ruta 10, en el departamento San Jerónimo, demandó más de 10.000 millones de pesos.

“El Estado tiene que aplicar políticas contracíclicas: invertir en un momento difícil para generar puestos de trabajo, desarrollo e igualdad”, afirmó el gobernador.

La Provincia invirtió más de 10.000 millones de pesos en la repavimentación de 15 kilómetros de la Ruta 6, entre Gessler y la Ruta 10. La obra mejora la conectividad y la seguridad vial en un corredor clave para la producción del departamento San Jerónimo.

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este miércoles la repavimentación de un tramo de 15 kilómetros de la Ruta 6, entre Gessler y la Ruta 10, en el departamento San Jerónimo. La obra mejora la conectividad y la seguridad vial a lo largo de la traza y da respuesta a las necesidades de quienes la transitan a diario.

Los trabajos fueron realizados por el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), y estuvieron a cargo de la empresa contratista Laromet S. A. El plan provincial de mejoramiento vial permite conectar mejor este corredor, desde Gálvez hasta la Ruta Nacional 19 y, hacia el norte, hasta la intersección con la Ruta Provincial 4, donde ya se construyó una rotonda.

Al destacar la importancia de la inversión estatal en el contexto económico actual, Pullaro afirmó: “Esta es una obra más que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, en un momento difícil donde la economía entró en recesión, caen la recaudación y la coparticipación, y el Estado santafesino hace obra pública en cada barrio, pueblo y ciudad”.

El mandatario también remarcó el impacto de la ruta en la producción y el empleo: “Son grandes reivindicaciones históricas que tienen que ver con la seguridad vial y el fortalecimiento de nuestro sistema productivo. Estamos convencidos de que el Estado tiene que aplicar políticas contracíclicas: invertir en un momento difícil para generar puestos de trabajo, desarrollo e igualdad”.

Sobre la mejora en la transitabilidad, señaló que “un vecino que puede transitar una ruta que hace tres años estaba destrozada y llena de pozos hoy lo hace con seguridad y sabiendo que va a llegar a destino en el tiempo planificado. Eso también hace que la logística se abarate y se genere más crecimiento para los santafesinos”.

Pullaro también destacó el ordenamiento fiscal que permitió ejecutar el plan vial: “Hace cuatro años teníamos déficit fiscal y decían que no íbamos a poder hacer obra pública ni pagar los sueldos. Sin embargo, en cinco meses logramos estabilizar las cuentas, bajamos el costo de la obra pública un 40 % y eso nos permitió tener más recursos para encarar el programa más importante de los últimos 20 años”.

Por último, sostuvo: “Vamos a seguir trabajando de la misma manera, cuidando el peso, porque cuando en el Estado no se roba, la plata alcanza para hacer las obras que todos estaban esperando”.

Una inversión de más de 10.000 millones de pesos

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la magnitud y la calidad técnica de la intervención, ejecutada por Laromet junto con Vialidad Provincial. “Estamos muy contentos de que otro tramo de la Ruta 6 se recupere completamente”, afirmó. También recordó que “hubo que hacer una obra costosa, pero era la única manera, porque repararla como se venía haciendo antes era arreglarla para que se vuelva a romper”.

La intervención abarcó 15 kilómetros e incluyó movimiento de suelo, saneamiento con cal, una base de 30 centímetros y una nueva carpeta asfáltica de seis centímetros.

“Acá hicimos una inversión de más de 10.000 millones de pesos, algo que solo es posible ordenando las cuentas y siendo muy cuidadosos para garantizar una ruta de gran durabilidad”, precisó Enrico. Además, adelantó que pronto comenzarán otras obras en la región para recuperar la Ruta 10 al sur de la Ruta 19. También anunció que entre enero y febrero se inaugurará la Ruta 41S, una traza completamente nueva. “Cuando asumimos, estas rutas estaban llenas de pozos y hoy, con mucha inversión, las estamos recuperando”, señaló.

Más seguridad para la producción

El presidente comunal de Gessler, Guillermo Darío Pietrasanta, repasó la historia del reclamo por la ruta, iniciado después de la inundación de 2007, y destacó que, tras años de bacheos provisorios, finalmente se concretó una intervención integral.

“Ahora sí se hizo un trabajo de verdad, muy importante. Le va a dar mucha vida útil a esta ruta, por la que sale toda la producción, no solo de nuestra localidad, sino también de localidades vecinas como San Carlos Centro, San Carlos Sur y San Carlos Norte. La verdad es que pasan muchos camiones con cereal, leche y animales”, afirmó.

Aporte para la Comuna de López

Durante la jornada, la Comuna de López recibió un primer desembolso de 47 millones de pesos para realizar trabajos de ripio en toda la zona oeste. “Estamos muy contentos de tener esta herramienta porque va a mejorar nuestras calles y también todo el distrito productivo”, agradeció el presidente comunal, José María Kloster.

También estuvieron presentes la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador general de la zona sur, Benjamín Gianetti; otras autoridades de la región y representantes de Laromet S. A.