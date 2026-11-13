Pirola destacó el compromiso de los jóvenes de Las Colonias en un nuevo ciclo de Ciudadanos en el Senado

Durante 2026, 777 estudiantes participaron de 17 jornadas de esta iniciativa que acerca la actividad legislativa a las instituciones educativas del departamento. El senador valoró especialmente la respuesta de los jóvenes, su interés por participar y el trabajo de docentes y directivos.
Política13 de noviembre de 2026

Durante 2026, 777 estudiantes participaron de 17 jornadas de esta iniciativa que acerca la actividad legislativa a las instituciones educativas del departamento. El senador valoró especialmente la respuesta de los jóvenes, su interés por participar y el trabajo de docentes y directivos.

El senador provincial Rubén Pirola destacó los resultados de un nuevo ciclo de Ciudadanos en el Senado*, una propuesta que promueve entre las instituciones educativas de Las Colonias y que permite a los estudiantes conocer desde adentro el funcionamiento de la Cámara de Senadores de Santa Fe.

A lo largo de 17 jornadas participaron 777 estudiantes, acompañados por 97 docentes y directivos. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de ocupar las bancas del recinto, asumir responsabilidades legislativas y protagonizar sesiones simuladas, poniendo en práctica el diálogo, el debate y la participación democrática.

“Hay algo que valoro especialmente y que se repite en cada encuentro: la respuesta de los jóvenes es siempre muy positiva. Se involucran con entusiasmo, asumen responsabilidades, expresan sus ideas y demuestran muchas ganas de participar en las cuestiones que hacen a la vida de sus comunidades. Ese compromiso es una de las grandes satisfacciones que nos deja esta experiencia”, expresó Pirola.

El legislador destacó que la continuidad de Ciudadanos en el Senado responde a una convicción que orienta su trabajo: *acercar las instituciones públicas a las nuevas generaciones y generar oportunidades para que cada vez más jóvenes de Las Colonias puedan hacer escuchar su voz.

En ese sentido, reconoció especialmente la disposición de los equipos directivos y docentes de cada establecimiento, cuya tarea resulta fundamental para que los estudiantes puedan participar de esta experiencia educativa.

“Estoy convencido de que debemos generar estas oportunidades desde temprano. Cuando un joven conoce cómo funciona una institución, ocupa una banca y descubre que su opinión tiene valor, comienza a construir una relación diferente con la vida pública. Y cuando escuchamos sus inquietudes, conocemos mejor lo que piensan y esperan las nuevas generaciones de Las Colonias”, señaló.

Una experiencia que deja una enseñanza

Al realizar un balance del ciclo, Pirola resaltó que la respuesta de los estudiantes confirma el valor de mantener abiertas estas oportunidades de formación y participación. "El ciclo para Las Colonias tiene un nuevo balance positivo". Aseguró.

“Cada grupo llega con sus propias inquietudes, sus ideas y su manera de mirar la realidad. Me interesa que los jóvenes de cada localidad tengan esta experiencia y que comprendan el valor de participar, escuchar y construir acuerdos. Porque esa responsabilidad que hoy ejercen durante una jornada en el Senado puede convertirse mañana en una forma de involucrarse activamente en sus escuelas, sus instituciones y sus comunidades”.

Finalmente, el senador agradeció a los estudiantes, docentes, directivos y familias que hicieron posible las distintas jornadas y destacó una enseñanza que se renueva con cada visita. Los jóvenes de Las Colonias tienen mucho para decir y demuestran, cada vez que encuentran un espacio para hacerlo, que están dispuestos a asumir un papel activo en el futuro de sus comunidades.

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