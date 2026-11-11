Edson Teles Victor apuesta por la tecnología para simplificar los impuestos de emprendedores en Estados Unidos

Por Daniela Montenegro

Abrir una empresa en Estados Unidos puede ser relativamente sencillo. El verdadero desafío comienza cuando llegan las obligaciones impositivas, los formularios y los plazos que muchos emprendedores extranjeros desconocen. Para ayudar a resolver estas dificultades, el empresario brasileño Edson Teles Victor desarrolla soluciones que combinan tecnología, organización contable y asesoramiento fiscal.

Radicado en Florida desde 2018, Edson es fundador de Wise Tax, Wise Labs y Wise Bookks, tres empresas orientadas a facilitar la gestión de negocios y mejorar el acceso a herramientas profesionales.

"Muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos con experiencia y ganas de emprender, pero desconocen las obligaciones fiscales. Nuestro trabajo es ayudarlos a comprender las reglas y evitar problemas que pueden comprometer sus negocios", explica Edson.

De la tecnología al asesoramiento fiscal

Con más de 25 años de experiencia en tecnología e integración de sistemas, Edson desarrolló parte de su trayectoria profesional en Brasil, donde dirigió Innovasete Tecnologia entre 2011 y 2019.

Tras establecerse en Estados Unidos, participó como socio y director de operaciones de Drink B USA entre 2021 y 2023. Esa experiencia le permitió conocer de cerca las exigencias administrativas, contables y regulatorias del mercado estadounidense.

En 2023 fundó Wise Tax, actualmente ubicada en Deerfield Beach, Florida. La compañía brinda servicios fiscales a clientes de distintas nacionalidades en 11 estados estadounidenses.

Edson es preparador de impuestos registrado ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), miembro de la National Association of Tax Professionals y agente certificador “Certifying Acceptance Agent (CAA)” del IRS autorizado para asistir en la obtención del ITIN, identificación tributaria utilizada por determinados contribuyentes extranjeros.

"Una empresa necesita mucho más que vender. También debe cumplir sus obligaciones, organizar sus documentos y tomar decisiones con información confiable", señala.

Tecnología para simplificar la gestión

A partir de las necesidades identificadas en Wise Tax, Edson amplió sus actividades hacia el desarrollo de software.

Wise Labs, creada en 2023, desarrolla sistemas personalizados para empresas. Su equipo internacional reúne profesionales de Brasil y Canadá y cuenta con seis soluciones en producción, destinadas a actividades como ventas, construcción y organización de información bancaria.

"Cuando la tecnología está bien aplicada, permite reducir tareas repetitivas y dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: atender al cliente y desarrollar el negocio", afirma.

En 2025, Edson fundó Wise Bookks, empresa responsable de una plataforma tecnológica para estudios contables.

Actualmente, diversas firmas participan de las pruebas de la herramienta, que se encuentra en fase beta y cuenta con una solicitud provisional de patente en Estados Unidos.

"Los estudios contables utilizan diferentes programas que muchas veces no se comunican entre sí. Queremos reunir esas funciones en una plataforma que facilite el trabajo diario", explica.

Expansión y oportunidades

Además de su experiencia empresarial, Edson posee la certificación Certified Scrum Product Owner (CSPO), otorgada por Scrum Alliance, y publicó dos artículos científicos relacionados con tecnología y supervisión profesional en el ámbito fiscal. También es Académico de la Academia Brasileña de Ciencias, Artes, Historia y Literatura (ABRASCI), donde ocupa el sillón n.º 89 del Colegio

Académico de Ciencias Exactas.

Sus próximos objetivos incluyen ampliar Wise Bookks en el mercado estadounidense y fortalecer las operaciones de Wise Tax y Wise Labs, incluidos los emprendedores de comunidades inmigrantes.

"Creo que los emprendedores latinoamericanos tienen un enorme potencial para generar empleo y fortalecer las economías locales. Con organización fiscal y tecnología adecuada, pueden construir empresas más sólidas y preparadas para crecer", concluye Edson Teles Victor.