Falleció Marcos Camino, histórico acordeonista de Los Palmeras

El ícono de la música popular santafesina murió este martes en la ciudad de Santa Fe. Fue hallado en los estudios de grabación de Los Palmeras, en calle Alvear al 4.900.
Provinciales10 de noviembre de 2026
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El ícono de la música popular santafesina murió este martes en la ciudad de Santa Fe. Fue hallado en los estudios de grabación de Los Palmeras, en calle Alvear al 4.900.

Una triste noticia conmociona a la ciudad de Santa Fe. Este martes, el músico Marcos Camino fue hallado sin vida este martes en los estudios de grabación de Los Palmeras, en calle Alvear al 4.900. El músico habría decidido quitarse la vida.
El histórico acordeonista y fundador del exitoso grupo tropical, tenía 76 años.

Tras más de cinco décadas de trayectoria, el músico había anunciado su retiro de los escenarios en febrero de este año. Había expresado que la decisión respondía a "una cuestión de edad y por salud".

Su salida se sumaba así a la de Cacho Deícas, ocurrida en 2025. Fuente: LT10

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