Cattalini quiere evitar estafas y proteger a las familias que compran un lote

La diputada socialista Lionella Cattalini presentó una iniciativa para crear un sistema público y gratuito que permita consultar, antes de comprar un terreno, la información oficial sobre los loteos y desarrollos urbanísticos de Santa Fe.
Provinciales09 de octubre de 2026

La diputada socialista Lionella Cattalini presentó una iniciativa para crear un sistema público y gratuito que permita consultar, antes de comprar un terreno, la información oficial sobre los loteos y desarrollos urbanísticos de Santa Fe.

“Cuando una familia decide comprar un lote para construir su única vivienda hace un esfuerzo enorme. Antes de tomar esa decisión tiene que poder saber si el desarrollo está autorizado, qué trámites faltan, qué servicios están garantizados y qué obras quedan pendientes”, explicó Cattalini.

La propuesta busca prevenir estafas y evitar que quienes compran tengan que descubrir después situaciones que deberían haber conocido antes. 

“Hay muchos desarrolladores que trabajan bien, cumplen con los requisitos y tienen sus proyectos en regla. Pero cuando eso no sucede, el Estado tiene que garantizar que la información sea pública y accesible”, sostuvo.

Cattalini remarcó además que el proyecto no busca frenar la actividad privada ni avanzar sobre la autonomía municipal. “El inversor privado necesita autorizaciones del Estado para desarrollar un proyecto. Si decide comercializarlo, tiene que cumplir con esos requisitos. Lo que proponemos es que quien va a comprar pueda conocer esa información antes de poner sus ahorros en un lote”, señaló.

La iniciativa retoma el antecedente del Decreto 4109/16, firmado durante la gestión de Miguel Lifschitz, y propone aprovechar las herramientas digitales actuales para centralizar la información oficial de los desarrollos urbanísticos.

Ya existe una experiencia en Santa Fe. Hoy podemos dar un paso más: que la información esté disponible para todos y que sirva para proteger a las familias”, concluyó Cattalini.

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