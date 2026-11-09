Prosumidores 4.0: Santa Fe ya cuenta con casi 2.000 usuarios-generadores conectados a la red eléctrica

El Gobierno de Santa Fe continúa impulsando la transición energética provincial a través de Prosumidores 4.0, una política pública que promueve la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y acompaña la incorporación de estos sistemas en hogares, industrias, comercios, cooperativas y establecimientos rurales. De acuerdo con los datos actualizados al 8 de octubre, la provincia cuenta con 1.963 usuarios-generadores conectados a la red eléctrica, que aportan una potencia renovable de aproximadamente 18 MW. De ese total, el 67,5 % corresponde a instalaciones realizadas en el marco de Prosumidores 4.0.

El Programa Prosumidores 4.0 permite industrias, productores y comercios instalar sistemas de generación eléctrica renovable conectados a la red de distribución, y de esa manera obtener ahorros económicos significativos en la factura de energía, convirtiéndose en un Prosumidor Productivo o Pequeño Prosumidor y en agente de cambios positivos para el cuidado del ambiente.

Desde el lanzamiento del programa, la potencia renovable distribuida conectada a la red se incrementó un 270 % respecto de la capacidad preexistente. Además, el 76 % de la potencia instalada corresponde a usuarios que desarrollan actividades productivas, un indicador que asciende al 79,31 % si se consideran exclusivamente las conexiones realizadas a través de Prosumidores 4.0.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, destacó que “en Santa Fe entendemos que la transición energética es también una oportunidad para fortalecer nuestro sistema productivo. Con Prosumidores 4.0 acompañamos a las industrias, comercios y productores que deciden invertir en energías renovables, reducir sus costos y mejorar su competitividad. Seguimos impulsando herramientas que generan inversiones, promueven la innovación y construyen una matriz energética más sustentable para toda la provincia”.

En cuanto a los resultados específicos del programa, ya son 836 los prosumidores conectados a la red eléctrica, con una potencia instalada de 12.259,3 kW. De esa capacidad, el 79,31 % corresponde a usuarios con actividades productivas, como industrias, comercios, establecimientos rurales y grandes demandas eléctricas. Esta generación renovable equivale al consumo promedio de unas 4.700 viviendas y representa un ahorro anual de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la absorción de aproximadamente 320.400 árboles.



Modalidades para participar

La política también promueve nuevas modalidades de participación. En particular, la generación distribuida colaborativa registra un crecimiento significativo: desde la implementación de Prosumidores 4.0, la potencia conectada bajo esta modalidad aumentó un 688 %, con 334 usuarios incorporados y 2.057,3 kW de potencia instalada. Por otra parte, el programa genera un impacto directo en la economía provincial. Se estima una inversión de 14,7 millones de dólares y cuenta con más de 180 proveedores e instaladores registrados. Además, a través de herramientas de financiamiento sostenible, se otorgaron más de $ 4.800 millones para acompañar la incorporación de sistemas de generación renovable.

Al respecto, la subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, señaló: “El crecimiento de Prosumidores 4.0 demuestra que cada vez más santafesinos se involucran en la generación de energía renovable. La participación del sector productivo, el desarrollo de nuevas modalidades colaborativas y las inversiones que acompañan estos proyectos nos permiten avanzar hacia una matriz energética más descentralizada, eficiente y baja en carbono, aprovechando los recursos disponibles en nuestro territorio”.

De esta manera, el Gobierno de Santa Fe continúa fortaleciendo una política de transición energética que articula sustentabilidad, inversión y desarrollo productivo, promoviendo la participación de usuarios de toda la provincia y consolidando la generación distribuida como una herramienta para mejorar la eficiencia y competitividad de la economía santafesina.