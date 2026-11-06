San Carlos Norte se prepara para celebrar la Fiesta del Mate
La localidad de San Carlos Norte vivirá una nueva edición de la Fiesta del Mate, que fue reprogramada para el próximo lunes 9 de noviembre, a partir de las 15 horas, en el Parque del Sesquicentenario.
La propuesta de la Comuna de San Carlos Norte, con entrada libre y gratuita, invitará a vecinos y visitantes a compartir una tarde de música, tradición y encuentro, con una variada programación de espectáculos en vivo y la participación de más de 100 artesanos.
De acuerdo con el cronograma previsto, la jornada comenzará a las 15 horas y contará con las actuaciones del grupo Flor de Irupé, Gustavo Díaz y el 3 de Fierro, Diego Martínez, Mellis Riquelme y Jinetes del Litoral.
Además, durante el encuentro se desarrollarán dos propuestas especiales: un concurso de baile y el certamen para elegir al mejor cebador de mate.
De esta manera, San Carlos Norte se prepara para ofrecer una tarde destinada a celebrar una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura, con música, artesanías y actividades para disfrutar en familia y con amigos.
La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse con el mate y compartir esta fiesta popular en el Parque del Sesquicentenario.