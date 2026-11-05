El Hospital Pedro Suchón celebró 130 años de historia al servicio de la comunidad

El Hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro conmemoró sus 130 años de trayectoria, destacando su compromiso con la salud pública y el acompañamiento permanente a generaciones de vecinos que encontraron en la institución no solamente atención médica, sino también contención, esperanza y solidaridad.

El acto se realizó en horas de la noche de este miércoles en la fachada de la institución, en donde, entre otros puntos, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se descubrieron placas alusivas al acontecimiento.

Asimismo se entregaron reconocimientos a distintas personas que trabajaron en el lugar y el Presidente del Concejo Municipal Gabriel Otazo y la Concejal Judith Perren entregaron la declaración de interés por este aniversario.

“Cumplir 130 años representa mucho más que el paso del tiempo. Significa haber construido un vínculo inquebrantable con la comunidad, siendo testigo de innumerables historias de vida, nacimientos, momentos difíciles y recuperaciones. A lo largo de más de un siglo, sus instalaciones fueron escenario de emociones, de encuentros y de la labor cotidiana de quienes hicieron y hacen posible el funcionamiento del establecimiento”, destacó la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del nosocomio Gabriela Arfuch.

Durante la celebración el Director del Hospital Pedro Suchón Hugo Giulioni puso en valor el significado de la salud pública como un derecho fundamental y un bien que debe garantizarse a toda la sociedad. En ese sentido, recordó su propio recorrido dentro del hospital, donde comenzó realizando guardias y fue construyendo una trayectoria profesional y personal marcada por el compromiso y el cariño hacia la institución.

Asimismo, remarcó que la salud pública involucra a toda la comunidad, incluso a quienes no se consideran usuarios habituales del sistema, ya que todos, en algún momento de sus vidas, necesitan de sus servicios, desde los primeros controles y el calendario de vacunación hasta las distintas etapas de atención y cuidado.

Por su parte, desde el Gobierno de San Carlos Centro el Intendente Juan José Placenzotti destacó el acompañamiento sostenido que el Municipio mantiene con el Hospital Pedro Suchón. Durante una recorrida por distintos sectores del establecimiento, realizada en el marco del feriado por el día de San Carlos Borromeo, se recordó que el vínculo institucional entre ambas entidades se remonta al año 1996.

Una placa ubicada en el ingreso al hospital da cuenta de ese trabajo conjunto que lleva ya tres décadas, durante las cuales distintas gestiones municipales acompañaron el desarrollo y las necesidades de la institución.

En este marco, se destacó que, si bien la responsabilidad directa sobre el sistema de salud corresponde al Gobierno provincial, el Municipio ha mantenido una presencia activa y un compromiso permanente con el hospital y la salud pública local.

Finalmente, desde el Gobierno municipal reafirmaron la voluntad de continuar acompañando al Hospital Pedro Suchón, reconociendo su importancia fundamental para San Carlos Centro y toda la región.

A 130 años de su creación, el Hospital Pedro Suchón continúa siendo una institución esencial para la comunidad, construida sobre la vocación de servicio, el esfuerzo de sus trabajadores y el compromiso de generaciones que hicieron de la salud pública un pilar de la vida colectiva.