La Comuna de San Carlos Norte entregó recursos del Fondo de Financiamiento Educativo a las tres instituciones escolares de la localidad

La Comuna de San Carlos Norte realizó la entrega de los fondos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo a las tres instituciones escolares de la localidad.
Locales04 de noviembre de 2026

La Comuna de San Carlos Norte realizó la entrega de los fondos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo a las tres instituciones escolares de la localidad.

Las instituciones beneficiadas fueron:

Escuela N.º 357 “Bernardino Rivadavia”
$13.017.654,14

Escuela N.º 530 “Fermín Laprade”
$10.124.842,10

Escuela N.º 811 “Carlos Beck Bernard”
$5.785.624,06

“Consideramos importante aclarar que, al asumir la actual gestión en el mes de diciembre, los fondos correspondientes al período ya habían sido percibidos con anterioridad y no se encontraban disponibles para su entrega.
Por este motivo, y con el objetivo de brindar transparencia a toda la comunidad, se realizaron las gestiones necesarias para regularizar esta situación y concretar la entrega de los recursos correspondientes a cada institución.
Seguimos trabajando y acompañando a nuestras escuelas, convencidos de la importancia de fortalecer la educación y brindar las herramientas necesarias para el crecimiento de nuestra comunidad”.

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