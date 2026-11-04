La Comuna de San Carlos Norte entregó recursos del Fondo de Financiamiento Educativo a las tres instituciones escolares de la localidad

La Comuna de San Carlos Norte realizó la entrega de los fondos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo a las tres instituciones escolares de la localidad.

Las instituciones beneficiadas fueron:

Escuela N.º 357 “Bernardino Rivadavia”

$13.017.654,14

Escuela N.º 530 “Fermín Laprade”

$10.124.842,10

Escuela N.º 811 “Carlos Beck Bernard”

$5.785.624,06

“Consideramos importante aclarar que, al asumir la actual gestión en el mes de diciembre, los fondos correspondientes al período ya habían sido percibidos con anterioridad y no se encontraban disponibles para su entrega.

Por este motivo, y con el objetivo de brindar transparencia a toda la comunidad, se realizaron las gestiones necesarias para regularizar esta situación y concretar la entrega de los recursos correspondientes a cada institución.

Seguimos trabajando y acompañando a nuestras escuelas, convencidos de la importancia de fortalecer la educación y brindar las herramientas necesarias para el crecimiento de nuestra comunidad”.