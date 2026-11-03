Sesiona el Concejo Municipal

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de RESOLUCIÓN: Descuento proporcional de la Dieta a la Concejal Carina Bassi por inasistencias derivada de un viaje sin autorización previa del Concejo Municipal. Presentado por los Concejales Lucía Paporello, Gabriel Otazo , Judith Perren , Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo.

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. Informe sobre el procedimiento y criterios utilizados para la liquidación de indemnizaciones por Fallecimiento de Agentes Municipales. Presentado por los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. el cumplimiento de la Ordenanzas N° 997/22 y N°1045/25 relacionadas con la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de San Carlos Centro. Presentado por los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido “Somos San Carlos”.-

6- Proyecto de ORDENANZA: Adhesión a la Ley Provincial N°13.940 y creación del Programa Municipal de Gestión Integral y Sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.-





