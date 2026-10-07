Sesiona el Concejo Municipal

El día 8 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECLARACIÓN: Por la que se declara de Interés Municipal la edición N°8 Institucional y N°5 Interinstitucional del Proyecto Pedagógico Modelo O.N.U.. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido “Somos San Carlos”.-

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Obras Urgentes de Limpieza, Mantenimiento y Adecuación de Zanjas entubados y Sistema de Escurrimiento. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita control del estado de las Bases de Columnas de Alumbrado y Postes de Servicios. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

6- DESPACHO N° 027/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECRETO por el que se reasigna Beca Socioeconómica “Ercilia Alarcón”.