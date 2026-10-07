Sesiona el Concejo Municipal

El día 8 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política07 de octubre de 2026

El día 8 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
 
 1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECLARACIÓN: Por la que se declara de Interés  Municipal la edición N°8  Institucional y N°5 Interinstitucional  del Proyecto Pedagógico Modelo O.N.U.. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido  “Somos San Carlos”.-

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Obras Urgentes de Limpieza, Mantenimiento y Adecuación de Zanjas entubados y Sistema de Escurrimiento. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita control del estado de las Bases de Columnas de Alumbrado y Postes de Servicios. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

6-      DESPACHO N° 027/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de DECRETO por el que se reasigna Beca Socioeconómica “Ercilia Alarcón”.

concejo 2026

Te puede interesar
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política30 de septiembre de 2026
El día 1 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
ScreenHunter_118

Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

Política29 de septiembre de 2026
La diputada provincial propuso reunir al Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema y los Colegios de la Abogacía para avanzar en la implementación de la Ley N° 14.483. La norma, sancionada en agosto, establece un régimen de licencias para abogados, abogadas, procuradores y procuradoras ante situaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, adopción y circunstancias familiares extraordinarias.
ScreenHunter_088

Pirola, jóvenes y experiencias para aprender en primera persona

Política24 de septiembre de 2026
Estudiantes de Esperanza, San Carlos Centro y Elisa participaron de Ciudadanos en el Senado, mientras jóvenes de instituciones educativas de 31 localidades de Las Colonias viven de cerca distintas competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Dos experiencias que los acercan a espacios capaces de ampliar su mirada y despertar nuevas inquietudes.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política23 de septiembre de 2026
El día 24 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
ScreenHunter_068

A un año de la reforma constitucional: el desafío de hacer efectiva la autonomía. Por CPN Mariano Cuvertino

Política21 de septiembre de 2026
Hay momentos en la vida de una provincia en los que la política, animándose a parecerse un poco más a lo que se espera de ella, deja de administrar lo conocido y se anima a cambiar las reglas del futuro. Santa Fe tuvo uno de esos momentos hace un año, cuando dejó de vivir bajo una Constitución escrita en 1962 y sentó las bases para una nueva época.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política16 de septiembre de 2026
El día 17 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Lo más visto
ScreenHunter_035

Mantenimiento de espacios públicos

Locales07 de octubre de 2026
La Comuna de San Carlos Sud realiza trabajos de pintura de los cordones de las veredas que rodean la Plaza “27 de Septiembre”, como parte de las tareas de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos.