Avanza el análisis técnico para la posible creación de un Centro de Terapias Ambulatorias de Alta Complejidad

El Intendente Placenzotti, en acuerdo con la Fundación Santafesina Virgen de Luján, lleva adelante ingentes gestiones ante los organismos competentes a efectos avanzar en el análisis técnico para la posible creación de un Centro de Terapias Ambulatorias de Alta Complejidad en nuestra ciudad.
Política04 de noviembre de 2026

El Intendente Placenzotti, en acuerdo con la Fundación Santafesina Virgen de Luján, lleva adelante ingentes gestiones ante los organismos competentes a efectos avanzar en el análisis técnico para la posible creación de un Centro de Terapias Ambulatorias de Alta Complejidad en nuestra ciudad.

El mismo, permitiría la realización de tratamientos en un espacio que transformaría radicalmente la calidad de vida de los pacientes, evitando el desgaste físico y económico derivado de los traslados frecuentes: sería un nuevo servicio local con un impacto social incalculable.     

En dicho marco, continuando con el mencionado análisis técnico, que requiere una planificación estructurada, abarcando normativas nacionales e internacionales, una infraestructura especializada, recursos humanos multidisciplinarios y equipamiento de alta complejidad, el Jefe de Gobierno y la Presidente de la Fundación, se reunieron con referentes del Colegio de Médicos de Santa Fe. Durante el encuentro, junto a la Dra. Ruth Aragón y la Arq. Antonela Pina, se lograron importantes avances en relación a los requerimientos a cumplimentar de acuerdo al marco legal correspondiente.

ScreenHunter_006
Te puede interesar
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política03 de noviembre de 2026
El día 5 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política28 de octubre de 2026
El día 29 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política21 de octubre de 2026
El día 22 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Lo más visto
ScreenHunter_200

Corte de calles por actividad en Escuela Manuel Belgrano

Locales03 de noviembre de 2026
La Comuna de San Carlos Sud informa que con motivo de llevarse a cabo la Velada Artística Anual de la Escuela Manuel Belgrano N° 359, y a solicitud de dicha institución educativa, el próximo Jueves 5 se procederá al corte de las siguientes calles:
ScreenHunter_001

Principio de incendio en una vivienda

Policiales03 de noviembre de 2026
Un principio de incendio se registró durante la mañana de este martes, alrededor de las 8:30, en un domicilio ubicado en Pasaje 9 de Octubre, casi Gaminara, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política03 de noviembre de 2026
El día 5 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: