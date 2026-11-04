Avanza el análisis técnico para la posible creación de un Centro de Terapias Ambulatorias de Alta Complejidad

El Intendente Placenzotti, en acuerdo con la Fundación Santafesina Virgen de Luján, lleva adelante ingentes gestiones ante los organismos competentes a efectos avanzar en el análisis técnico para la posible creación de un Centro de Terapias Ambulatorias de Alta Complejidad en nuestra ciudad.

El mismo, permitiría la realización de tratamientos en un espacio que transformaría radicalmente la calidad de vida de los pacientes, evitando el desgaste físico y económico derivado de los traslados frecuentes: sería un nuevo servicio local con un impacto social incalculable.

En dicho marco, continuando con el mencionado análisis técnico, que requiere una planificación estructurada, abarcando normativas nacionales e internacionales, una infraestructura especializada, recursos humanos multidisciplinarios y equipamiento de alta complejidad, el Jefe de Gobierno y la Presidente de la Fundación, se reunieron con referentes del Colegio de Médicos de Santa Fe. Durante el encuentro, junto a la Dra. Ruth Aragón y la Arq. Antonela Pina, se lograron importantes avances en relación a los requerimientos a cumplimentar de acuerdo al marco legal correspondiente.