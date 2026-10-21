Sesiona el Concejo Municipal

El día 22 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se Declara de Interés Municipal el Musical de la Escuela N°213: “La Barbie Santafesina”. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo y Judith Perren Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal al 4° Torneo Nacional y 1° Torneo Internacional de Newcom – San Carlos Centro 2026” organizado por el Club Central San Carlos|. Presentado por los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal la 17 Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”.- Presentado por la Concejal Carina Bassi.-

6- Proyecto de ORDENANZA: Crea un Registro Municipal de Inmuebles con Valor Histórico, Cultural y Arquitectónico de San Carlos Centro.. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-

7- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe sobre vínculos Laborales, Contractuales y Funcionales de la Concejal PAPORELLO Lucía con el Departamento Ejecutivo Municipal. Presentado por los Concejales, Otazo Gabriel, Perren Judith, Carina Bassi, Noemí Gorgo.