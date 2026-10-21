Sesiona el Concejo Municipal

El día 22 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política21 de octubre de 2026

El día 22 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
 
1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-    Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se Declara  de Interés  Municipal el Musical de la Escuela N°213: “La Barbie Santafesina”. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo y Judith Perren  Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal al 4° Torneo Nacional y 1° Torneo Internacional de Newcom – San Carlos Centro 2026” organizado por el Club Central San Carlos|. Presentado por  los Concejales, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo Partido “Somos San Carlos”.-

5-      Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal  la 17 Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”.- Presentado por la Concejal Carina Bassi.- 

6- Proyecto de  ORDENANZA:  Crea un Registro Municipal de Inmuebles con Valor Histórico, Cultural y Arquitectónico de San Carlos Centro.. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-

7- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe  sobre vínculos Laborales, Contractuales y Funcionales de la Concejal  PAPORELLO Lucía con el Departamento Ejecutivo Municipal. Presentado por los Concejales, Otazo Gabriel, Perren Judith, Carina Bassi,  Noemí Gorgo.

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