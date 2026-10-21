Pirola acompañó a gobiernos locales de Las Colonias en gestiones para ampliar el acceso al gas natural

El senador provincial recorrió Elisa, La Pelada y María Luisa junto a representantes de Litoral Gas. En cada localidad se analizaron los avances de las conexiones domiciliarias y nuevas alternativas para extender el servicio a familias y sectores de la producción.

El acceso al gas natural y las posibilidades de ampliar su cobertura fueron los temas centrales de una jornada de trabajo que llevó al senador Rubén Pirola por tres localidades del departamento Las Colonias.

La recorrida permitió reunir a autoridades comunales, representantes de Litoral Gas y sectores productivos para abordar las necesidades particulares de cada comunidad.

En Elisa, La Pelada y María Luisa, Pirola acompañó a los presidentes comunales Abel Saluzzo, César Mathey y Andrés Calvo, respectivamente, en reuniones con María Inés Dricovich, Ramiro Crespo y Maximiliano Somer, representantes de la empresa distribuidora.

Durante los encuentros se evaluó la evolución de las conexiones a la red domiciliaria y se analizaron alternativas para incorporar nuevos usuarios, una cuestión especialmente sensible por su incidencia en la economía familiar, la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de las localidades.

La recorrida incluyó además reuniones con representantes de los sectores de la producción de cada localidad, donde se abordaron las posibilidades de extender el abastecimiento de gas natural a distintas actividades económicas, atendiendo a las necesidades y características de cada comunidad.

La representación de las necesidades locales fue el eje de la recorrida.

Pirola reafirmó su compromiso de acompañar a los gobiernos comunales en las gestiones ante quienes tienen capacidad de decisión, una tarea que considera parte esencial de su manera de ejercer la representación departamental.

El senador sintetizó esa convicción en una idea que sostiene desde hace años: que cada pueblo de Las Colonias tenga voz y que sus intereses estén presentes donde se toman las decisiones.

Las reuniones permitieron analizar alternativas para avanzar en la ampliación del servicio, con el objetivo de que el acceso al gas natural alcance progresivamente a más hogares y actividades productivas del departamento.