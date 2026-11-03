Corte de calles por actividad en Escuela Manuel Belgrano

Este fin de semana: “San Carlos Canta con Dulzura”Locales03 de noviembre de 2026
Sábado 7 y Domingo 8 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
La Comuna de San Carlos Sud informa que con motivo de llevarse a cabo la Velada Artística Anual de la Escuela Manuel Belgrano N° 359, y a solicitud de dicha institución educativa, el próximo Jueves 5 se procederá al corte de las siguientes calles:
- Calle Sarmiento entre Belgrano y Libertad de 7,30 h. a 24,00 h.
- Calle Sarmiento entre Belgrano y San Martín; y calle Belgrano entre 25 de Mayo y Pje. Colón de 19,30 h. a 24,00 h.
Solicitamos a los transeúntes respetar la cartelería dispuesta en el lugar para tal fin.