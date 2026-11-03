Corte de calles por actividad en Escuela Manuel Belgrano

La Comuna de San Carlos Sud informa que con motivo de llevarse a cabo la Velada Artística Anual de la Escuela Manuel Belgrano N° 359, y a solicitud de dicha institución educativa, el próximo Jueves 5 se procederá al corte de las siguientes calles:

- Calle Sarmiento entre Belgrano y Libertad de 7,30 h. a 24,00 h.

- Calle Sarmiento entre Belgrano y San Martín; y calle Belgrano entre 25 de Mayo y Pje. Colón de 19,30 h. a 24,00 h.

Solicitamos a los transeúntes respetar la cartelería dispuesta en el lugar para tal fin.