El Depor volvió a clasificar a sus cuatro categorías infantiles a los playoffs de la Liga Esperancina

El fútbol infantil del Club Deportivo Unión Progresista volvió a ser protagonista en la Liga Esperancina de Fútbol, al conseguir que sus cuatro categorías competitivas clasificaran a los playoffs del certamen.

Octava, Séptima, Sexta y Quinta División lograron asegurar su lugar en la próxima instancia y continúan en carrera por el objetivo de llegar a lo más alto de la competencia.

Este nuevo logro es el resultado de un importante trabajo colectivo, que involucra el esfuerzo y la dedicación de los jugadores en cada entrenamiento y partido, el compromiso de los profesores que los acompañan en su formación, el apoyo permanente de las familias y el trabajo institucional del club.

Desde la institución destacaron el orgullo que representa ver crecer a los chicos, superarse y defender los colores del Depor, poniendo en valor que estos resultados son fruto del esfuerzo compartido y de la pasión por el fútbol.

De esta manera, las cuatro categorías se preparan para afrontar los octavos de final, con la ilusión intacta y el sueño de seguir avanzando en los playoffs de la Liga Esperancina.

¡Vamos Depor! Los sueños se construyen en equipo.