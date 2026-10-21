Otazo y Perren entregaron un aporte económico al hockey femenino del Club Atlético Argentino

Los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo y Judith Perren, visitaron las instalaciones del Club Atlético Argentino de San Carlos Centro, donde hicieron entrega de un aporte económico gestionado a través del diputado provincial Mariano Cuvertino, destinado a acompañar a la categoría Sub 14 femenina de hockey en su participación en un torneo regional que se disputará en la ciudad de Rosario.

Durante la visita, los ediles compartieron un encuentro con las jugadoras y profesores, interiorizándose sobre las actividades y los desafíos deportivos que tiene por delante el equipo.

“Creemos en la importancia de acompañar a nuestras instituciones deportivas, que cumplen un rol fundamental en la formación de nuestros jóvenes, promoviendo valores como el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo”, destacaron los concejales.

Finalmente, Otazo y Perren agradecieron a los profesores y jugadoras por el cálido recibimiento, desearon éxitos al equipo en esta nueva experiencia deportiva y reafirmaron su compromiso de continuar recorriendo y acompañando a las instituciones de San Carlos Centro.