“Lisístrata (Otra Vez)": Dos funciones en el Centro Municipal de Actividades Culturales

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “LISÍSTRATA (OTRA VEZ)”, con entrada totalmente libre y gratuita, el Jueves 12 y Viernes 20 de Noviembre a las 21 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

La misma, a cargo de los integrantes del Taller de Teatro Municipal y bajo la dirección de Alejo Degiorgis, lleva a escena el clásico de la comedia griega escrita por Aristófanes en el siglo V a.C. en una adaptación mucho más cercana en el tiempo que pretende divertir y hacer reflexionar a la platea. La guerra, los vínculos afectivos y las formas de lograr la paz en uno u otro terreno, fueron y serán siempre un espacio en disputa, la cuestión es repensar como logramos vivir armónicamente tanto en el acuerdo como en el disenso.

El elenco está compuesto por los sancarlinos alumnos de dicho Taller: Adriana Zuchiatti, Carlos Erba, Daniela Klein, Evangelina Villanueva, Horacio Colombo, Juan Fantini, Liliana Cornier, María Oggier, Susana Chavarini, Norma Bolla y Victoria Sosa.