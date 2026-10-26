Salud pública santafesina: en 5 días se realizaron 187 cirugías de vesícula y amígdalas en los hospitales de alta complejidad

Autoridades provinciales realizaron el balance de la primera semana de las jornadas quirúrgicas que se realizan en 10 nosocomios provinciales.

“Mientras otras jurisdicciones hablan de recortar recursos, nosotros nos proponemos ser más eficientes con lo que tenemos para dar respuesta con mayor celeridad”, manifestó la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, brindó información sobre los avances registrados durante los primeros cinco días de la estrategia de cirugías que llevan adelante los diez hospitales de alta complejidad para el tratamiento de patologías frecuentes de vesícula y amígdalas.

Durante la presentación la ministra de Salud, Silvia Ciancio, afirmó “que mientras se realizan las jornadas quirúrgicas, los hospitales siguen trabajando de manera habitual. Esta es una estrategia que se pensó con mucha planificación con el involucramiento de todos los servicios para optimizar los tiempos y llegar a estos resultados. Hay una decisión del gobernador y del Ministerio en pensar que estos pacientes lleguen antes a la solución de sus problemas para disminuir las complicaciones. Vimos una respuesta superadora respecto a los equipos”.

En ese marco, la ministra santafesina precisó que “la red de salud pública de Santa Fe sigue apostando a ser cada vez más eficiente en un contexto que es complejo. Mientras otras jurisdicciones provinciales hablan de recortar recursos, nosotros nos proponemos ser más eficientes con lo que tenemos para dar respuesta con mayor celeridad. Esto es una definición política que no lo podríamos llevar adelante si no es con el compromiso de todos los equipos”, finalizó Ciancio.

5 días, 187 cirugías

En tanto, el coordinador de Procesos Quirúrgicos de Tercer Nivel, Diego Ferreyra, manifestó que “la semana pasada se realizaron cirugías en cinco nosocomios y hoy empezaron los otros. Se hicieron más cirugías de las que teníamos planeadas. En los cinco hospitales se realizaron 187 cirugías programadas entre colecistectomía y amigdalectomía. Estamos proyectando otras 150 para esta semana que comienza. El objetivo inicial eran 300 cirugías pero es probable que lo superemos. No intentábamos llegar a un número en sí, sino a dar respuestas a pacientes que estaban esperando por estas cirugías y hacerlo de la forma más eficiente”.

Por último, la directora del Hospital Provincial de Rosario, Victoria Sgro, destacó que “para llevar a cabo estas jornadas quirúrgicas nos basamos en una experiencia previa que realizamos en el mes de mayo, donde hicimos la semana de la vesícula con éxito en los resultados. En este hospital se realizaron 28 amigdalectomías, orientadas a la población pediátrica y con un promedio aproximado de 35 minutos cada una y sin complicaciones”.

En primera persona

Brenda, mamá de Ramiro, valoró el procedimiento y describió: “Me llamaron hace unos días y nos convocaron para la operación. Vinimos temprano, con todos los miedos lógicos, pero la verdad es que desde el primer minuto los médicos fueron muy atentos y la operación salió muy bien. Estoy muy agradecida al Hospital por la atención que recibimos. Y mi hijo se está recuperando muy bien, ahora estamos viniendo a control”.

Por su parte, la mamá de Julia precisó: “Mi hija tiene 4 años y fue operada de amígdalas en el Hospital Provincial. Vine, como cualquier mamá, con algunos miedos, pero todo salió muy bien y rápido. Ahora ella está en el proceso de recuperación y yo muy agradecida con todos los médicos del Hospital Provincial porque la atención fue excelente. Ella está super bien, así que estamos muy contentos.

Esquema de trabajo

El esquema de trabajo permitió optimizar el uso de los quirófanos sin interrumpir la atención habitual. Si bien las intervenciones fueron programadas, los hospitales también dieron respuesta a casos urgentes y sostuvieron las cirugías previstas para otras patologías. En ese marco, se mantuvieron procesos de alta complejidad, como la ablación multiorgánica número 100 del año, realizada en el Hospital Escuela Eva Perón, en Granadero Baigorria.

La segunda semana de jornadas se desarrollará del 26 al 30 de octubre. Las intervenciones por litiasis vesicular se realizarán en el Hospital Provincial del Centenario, de Rosario; el Hospital José María Cullen, de Santa Fe; y el Hospital Alejandro Gutiérrez, de Venado Tuerto. Por su parte, las cirugías de amígdalas se llevarán adelante en el Hospital de Niños Zona Norte, de Rosario, mientras que el Hospital Dr. Jaime Ferré, de Rafaela, realizará ambos procedimientos en simultáneo.