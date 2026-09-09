AMSAFE Las Colonias presente en la Legislatura por la defensa del sistema previsional

La delegación AMSAFE Las Colonias participó de la concentración provincial frente a la Legislatura, donde se entregó un petitorio respaldado por cerca de 20.000 firmas de docentes activos y jubilados.



La delegación de AMSAFE Las Colonias participó de la concentración provincial en Santa Fe.

Docentes nucleados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe se concentraron en Plaza Italia, frente a la Legislatura provincial, junto con delegaciones de distintos departamentos. Sobre avenida General López se montó el escenario desde el cual se expresaron los reclamos y se acompañó la entrega formal del documento en las cámaras de Diputados y Senadores.

AMSAFE Las Colonias estuvo presente con docentes activos y jubilados del departamento, reafirmando la defensa de un sistema previsional justo y solidario. La jornada coincidió con el segundo aniversario de la sanción de la reforma previsional provincial, cuyos efectos negativos sobre los derechos y los ingresos de las y los trabajadores vienen siendo denunciados por la organización sindical.

Las cuatro exigencias del petitorio

1 Derogación de la reforma previsional 2 Pago simultáneo de aumentos a activos y jubilados

3 Fin de la emergencia previsional 4 Restitución del 82 por ciento móvil real entre el haber jubilatorio y el salario del activo

El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, recordó que hace dos años el gremio advirtió que la aprobación de la reforma provocaría pérdida de derechos. También señaló el perjuicio económico generado por el cobro diferido de los incrementos salariales, las sumas no remunerativas y el denominado aporte solidario que continúa afectando a quienes ya se jubilaron.

“No puede ser que, si aportaste toda tu vida, cuando te jubiles tengas que seguir aportando”.

La organización sindical cuestionó además la falta de convocatoria a la comisión de seguimiento de la emergencia previsional, el aumento de los aportes personales y el cierre de las paritarias por decreto. Estas medidas se suman a la pérdida ocasionada por la quita del incentivo docente y por el pago de sumas en negro, que deterioran el salario y repercuten directamente en los haberes jubilatorios.

Participación de AMSAFE Las Colonias



Docentes activos y jubilados de Las Colonias, antes de la movilización y frente a la sede departamental.

Entrega formal del petitorio

AMSAFE Las Colonias reafirma su compromiso

Desde AMSAFE Las Colonias valoramos la participación de cada compañera y compañero que acompañó la movilización y de quienes sumaron su firma en todo el departamento. Continuaremos organizados, defendiendo los derechos previsionales, el salario y una jubilación digna para todas y todos los trabajadores de la educación.

AMSAFE LAS COLONIAS