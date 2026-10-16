AMSAFE se movilizó en toda la provincia en defensa de la educación pública

Este jueves 15 de octubre, AMSAFE participó de la Marcha Federal Educativa, en el marco de una jornada nacional de lucha que convocó a miles de trabajadoras y trabajadores, estudiantes, docentes, organizaciones sindicales y sociales en defensa de la educación pública, la universidad, la ciencia y los derechos de nuestro pueblo.
Provinciales16 de octubre de 2026

Este jueves 15 de octubre, AMSAFE participó de la Marcha Federal Educativa, en el marco de una jornada nacional de lucha que convocó a miles de trabajadoras y trabajadores, estudiantes, docentes, organizaciones sindicales y sociales en defensa de la educación pública, la universidad, la ciencia y los derechos de nuestro pueblo.

En la provincia de Santa Fe, las movilizaciones tuvieron lugar en Santa Fe, Rosario y Reconquista, con una importante participación de compañeras y compañeros de las distintas delegaciones seccionales de AMSAFE, que se sumaron a esta jornada de organización, unidad y lucha.

En la ciudad de Santa Fe, Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE Provincial, participó de la multitudinaria movilización que recorrió las calles de la capital provincial hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, junto a organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales.
Desde AMSAFE reafirmamos que la educación pública es un derecho social que se defiende con organización, compromiso colectivo y presencia en las calles.

¡EN UNIDAD Y EN LAS CALLES, SEGUIMOS DEFENDIENDO LA ESCUELA PÚBLICA, LA UNIVERSIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES!

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