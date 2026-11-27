El Presupuesto Provincial contempla proyectos solicitados por el legislador en respuesta a las demandas de vecinos y autoridades locales.

Tras la media sanción del Presupuesto Provincial 2027 en el Senado, Rubén Pirola manifestó su satisfacción por la inclusión de iniciativas estratégicas para el desarrollo del departamento Las Colonias.

Entre los proyectos incorporados se destacan la construcción del nuevo SAMCo de Progreso, las obras hídricas, de cloacas y gas para Esperanza y las intervenciones en materia energética previstas para San Agustín, entre otras iniciativas.

Pirola consideró que " son avances ante las necesidades por las cuales seguimos gestionando» y enfatizó la importancia de profundizar el trabajo para concretar obras de infraestructura y equipamiento en salud y educación, obras viales, hídricas, de energía eléctrica, gas y, particularmente, más viviendas en los 37 distritos del departamento."

La incorporación de estas obras al Presupuesto expresa la concepción política que orienta el trabajo de Pirola: Las Colonias con Voz Propia, con una agenda construida desde el territorio y la representación de sus prioridades en las decisiones provinciales.

Transparencia legislativa permanente

En el marco de Banca Abierta, el texto completo del Presupuesto 2027 con media sanción está disponible en rubenpirola.com.