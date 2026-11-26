El día 27 de Noviembre a las 12:30 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. a) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:



1- Consideración y aprobación del Acta de la sesión anterior. –

2- Memoria y Balance periodo 2026-2027. Presentado por Presidencia.-

3- Designación del Presidente Provisorio del Concejo Municipal.-

4- Elección y Juramento del Presidente del Concejo Municipal, periodo 2026-2027.-

5- Elección y Juramento de Vicepresidente Primero del Concejo Municipal, periodo 2026-2027.-

6- Elección y Juramento del Vicepresidente Segundo del Concejo Municipal, período 2026-2027.-

7- Integración de las Comisiones Internas del Concejo Municipal, periodo 2026-2027.-

8- Designación de los Presidentes de Bloques.-