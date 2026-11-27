Se trata de un proyecto impulsado por la Comisión de Agricultura y Ganadería que fue aprobado sobre tablas en la última sesión. Instituciones representativas del sector hicieron conocer su preocupación a los legisladores por la demora en la puesta en marcha de la ley sancionada en 2024.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves sobre tablas un proyecto impulsado por la Comisión de Agricultura y Ganadería que reclama al Poder Ejecutivo provincial avanzar en la reglamentación de la Ley N.º 14.366 de Buenas Prácticas para la Producción Agropecuaria Sostenible. La norma fue sancionada el 28 de noviembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 12 de diciembre de ese año, por lo que está próxima a cumplir dos años sin reglamentarse.

El reclamo apunta a que el Ejecutivo defina los procedimientos, condiciones de acceso a los beneficios y mecanismos de asistencia, seguimiento y evaluación que permitan poner en marcha las herramientas previstas en la ley. Sin esa reglamentación, las medidas aprobadas por la Legislatura no pueden desplegar plenamente sus efectos en los establecimientos productivos ni en los territorios.



La Ley N.º 14.366 establece un marco integral para promover prácticas productivas que combinen sostenibilidad económica, productiva, ambiental y social, con el objetivo de acompañar a los productores y fortalecer las políticas de protección de la salud y del ambiente. Entre otros puntos, la reglamentación debe detallar los protocolos mediante un Manual Operativo de Prácticas y fijar los requisitos para acceder a los incentivos y los mecanismos administrativos correspondientes.

Un eje central del proyecto radica en el artículo 9, inciso e, que prevé aportes no reintegrables a municipios, comunas e instituciones vinculadas al programa para cofinanciar implementadores locales, estudios y consultorías, así como acciones de determinación, monitoreo y control de cinturones verdes, zonas buffer y otros mecanismos de amortiguamiento entre áreas urbanas y rurales. Contar con reglas claras permitirá que los gobiernos locales planifiquen y controlen mejor las zonas de convivencia entre la producción y los espacios habitados, y que los productores accedan a financiamiento y asistencia técnica acordes a cada realidad territorial, en resguardo de la salud, el ambiente, la normativa aplicable y las decisiones judiciales vigentes.

En el ámbito de la Comisión de Agricultura y Ganadería, distintas entidades e instituciones vinculadas al sector agropecuario y a la vida local vienen señalando la importancia de avanzar con la reglamentación para contar con criterios operativos claros y dar previsibilidad a la implementación del programa.

En ese marco, el proyecto recuerda que en junio de 2026, durante la muestra Agroactiva, el Ministerio de Desarrollo Productivo dio a conocer avances en el proceso de reglamentación contemplando las dimensiones humana, sostenible y productiva. Para la Comisión, dar continuidad a ese trabajo permitirá hacer efectivos los instrumentos previstos por la Legislatura y fortalecer la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios y comunas, las instituciones y los productores en toda la provincia.

El proyecto lleva la firma de Marcelo González (UCR), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, junto a los diputados Mariano Cuvertino y Sergio Rojas (PS), Juan José Piedrabuena (Del Barrio para la Gente) y Juan Domingo Argañaraz (Inspirar).