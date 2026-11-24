Falleció hoy Martes 24 de Noviembre en Santa Fe a la edad de 68 años, la Señora Marta Juana Podda viuda de Romero.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Miércoles 25 de Noviembre a las 9:00 horas hacia el Crematorio Municipal de San Carlos Centro. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios