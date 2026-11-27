El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 11. El conductor no pudo acreditar la titularidad del vehículo y, durante la inspección, los agentes constataron la supresión de los guarismos identificatorios.

En la jornada de ayer, personal policial del Destacamento Nº 8 “Los Paraísos”, dependiente de la Unidad Regional XV realizó un operativo de control vehicular y de personas sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 424, en cercanías de calle Las Heras, en la ciudad de Coronda.

Durante el hecho, los agentes observaron un auto detenido sobre la banquina, por lo que procedieron a identificar a sus dos ocupantes. Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor manifestó no contar con la misma, ni poder acreditar su titularidad.

Ante esta situación, con la colaboración de personal policial, inspectores municipales y en presencia de testigos, realizaron una inspección minuciosa del vehículo. Durante la verificación, los efectivos constataron la supresión de los guarismos identificatorios correspondientes al motor y al chasis, por lo que procedieron a la aprehensión del conductor de 36 años, y al secuestro del automóvil.

Finalmente, el vehículo fue trasladado con la colaboración de la División Logística de la Unidad Regional XV, mientras que el aprehendido, quedó alojado en la Alcaidía local. Las actuaciones fueron llevadas a la Comisaría 1ra., donde continuaron con las diligencias correspondientes.