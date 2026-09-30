AMSAFE Las Colonias: Un encuentro para cuidarnos y fortalecer la autonomía

Hoy, miércoles 30 de septiembre, se llevó a cabo en la Delegación Esperanza de AMSAFE Las Colonias la charla “Bienestar: estrategias para cuidarse y fortalecer la autonomía”, a cargo del Dr. Guillermo Breitling, médico especialista en Clínica Médica, Geriatría y Terapia Intensiva.

Durante el encuentro se abordó la medicina preventiva vinculada al cuidado de la salud física y mental, la memoria y los hábitos que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar la vida cotidiana. La charla propició un intercambio con las personas presentes, quienes compartieron preguntas y experiencias. Luego disfrutamos de una merienda y un espacio de diálogo y encuentro.

La delegada seccional, Claudia Medina, e integrantes de la Comisión participaron de la jornada y agradecieron al doctor por compartir sus conocimientos y a las afiliadas y los afiliados por su presencia.

Desde AMSAFE Las Colonias reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo encuentros que fortalezcan los vínculos, el cuidado de la salud y el bienestar de nuestra comunidad.

Cuidarnos es construir juntos más bienestar.