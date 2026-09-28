La Escuela Nº357 de San Carlos Norte abrirá la cápsula del tiempo guardada desde 2008

La comunidad educativa de la Escuela Nº 357 “Bernardino Rivadavia” de San Carlos Norte se prepara para vivir un momento cargado de emoción y recuerdos con la apertura de una cápsula del tiempo que fue guardada en el año 2008.

La institución invita a todas las personas y entidades que participaron en la conservación de distintos objetos y recuerdos dentro de esta cápsula a ser parte de este encuentro, que permitirá recuperar testimonios, mensajes y elementos de una etapa de la historia escolar.

La actividad se llevará a cabo el jueves 1º de octubre, a las 13:30 horas, en las instalaciones de la Escuela Nº 357.

“La vamos a descubrir todos juntos”, expresa la invitación difundida por la institución, que propone compartir este momento con toda la comunidad.

De esta manera, después de 18 años, la cápsula del tiempo volverá a abrirse para reencontrar a la comunidad educativa con recuerdos del pasado y descubrir qué elementos fueron conservados en 2008 para ser recuperados en el futuro.

La escuela extendió especialmente la invitación a quienes hayan guardado algo en aquella cápsula, con el objetivo de que puedan volver a encontrarse con parte de su historia y vivir juntos este significativo momento.