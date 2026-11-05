Este sábado 7 de noviembre continúa el Programa de Castraciones Masivas

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 6.050.- intervenciones a perros y gatos.  
Locales05 de noviembre de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 6.050.- intervenciones a perros y gatos.  

Dicho Programa, implementado a la par de las sucesivas Campañas Gratuitas de Vacunación Antirrábica llevadas a cabo en diferentes sectores de la ciudad, tiene como objetivo fomentar la esterilización como método más efectivo para el control de la superpoblación animal y promover la sanidad de las mascotas así como su tenencia responsable.

El mismo, tendrá continuidad este SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE, en Almafuerte 453 de nuestra ciudad. Los turnos se otorgarán, SIN EXCEPCIONES, en el mismo domicilio desde HOY Jueves 5 de Noviembre de 2026.  

Se solicita concurrir puntualmente a los turnos otorgados, acercando las mascotas con collar y correa. Se recuerda que, para el óptimo desarrollo de las cirugías programadas, las mismas no deben estar en celo y deben contar con 12 horas de ayuno.

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